Перші кроки у вільній боротьбі

7 грудня у Львові відбувся відкритий обласний турнір з вільної боротьби «Перші кроки» серед юнаків та дівчат 8 -13 років. У змаганнях взяли участь 59 юних борців з 11 команд: м. Львів (СДЮШОР «Спартаківець», ДЮСШ №7, «Ріо спорт», «Енергетик»), м. Щирець, м. Пісочне, м. Рава-Руська, м. Дрогобич, м. Комарно, м. Коростень (Житомирська обл.) та м. Трускавець.

Трускавець представляли вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець», які стали призерами дитячого турніру. Так, перше місце зайняли спортсмени з Трускавця Вікторія Трач та Ярослав Хайнацький, срібло здобула Даніела Летуновська, а третє місце Олександр Комоняк, Ксенія Миколюк, Андріана Дзюбайло, Андріан Лаврись та Максим Рудий, інформують в адміністрації «Спортовця». Всі переможці – вихованці тренера Семена Гардія.

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