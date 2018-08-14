Перший ювілей «Трускавецького вісника»

14 серпня 2008 року світ побачив перший номер «Трускавецького вісника». Один аркуш формату А4 був заповнений з двох сторін інформацією, котра стосувалася Трускавця: новини, оголошення тощо. Один роздрукований аркуш паперу – саме так починався шлях видання, котре стало скарбницею інформації про Трускавець.

Інтернет-видання було започатковано у стінах громадської приймальні Трускавецької міської організації партії «Батьківщина», офіс якої тоді знаходився на вул. Мазепи, 21 (теперішній готель «Алькор»). Тоді, десять років тому, ніхто й не думав, що для «Трускавецького вісника» Провидінням була призначена унікальна місія, котру видання виконує по сьогодні. Мова йде про історичну місію збереження інформації.

У вступному слові редакції від 14 серпня 2008 року читаємо:

«Сьогодні Ви тримаєте в руках перший випуск нового тижневика – газети виключно трускавецької, яка видається ентузіастами та патріотами, яким небайдужа доля рідної України та нашого Трускавця. В ній ви зможете знайти об’єктивну та неупереджену інформацію про події, що відбулися протягом останнього часу в нашому місті-курорті та аналітичні огляди загальноміської ситуації. Адже не таємниця, що Трускавець потопає в корупції, хабарництві, безладі та нахабному беззаконні в той час, коли люди, завданням яких є боротьба з вищезгаданими явищами, самі потурають цьому всьому, отримуючи прибутки з людських сліз та наживаючись на людській кривді.

Освіта, охорона здоров`я, правоохоронні органи, місцева влада, культура, політичне життя в місті, підприємництво – кожна з цих та інших галузей нашого повсякденного життя має свої хиби. Про них багато говорять, про факти кричущої несправедливості знають ніби всі, але страх, який прищепила нам проклята комуністична система, на жаль, ще не вивітрився з душ українців, в тому числі і трускавчан. Тому той, хто не боїться відкрито сказати правду, є одночасно і героєм, яким захоплюються, і ізгоєм, якому бракує підтримки інших.

Наш «Трускавецький вісник» закликає вас до гуртування – гуртування всіх трускавчан, як корінних, так і тих, для кого Трускавець став дійсно рідним містом – гуртування з метою подолати той безлад, в якому потопає наше місто та очистити Трускавець від сил зла, яких, на жаль, в ньому ще так багато».

Це було десять років тому. Чи багато змінилося від того часу? І так, і ні. «Трускавецький вісник», який задумувався як паперова газета, став потужним Інтернет-виданням, пристосовуючись до вимог часу та потреби оперативності. Проблеми, про які було сказано у вступному слові редакції, в більшості так і залишилися неподоланими: корупція, беззаконня, несправедливість. Але видання вносило і вносить свою лепту, щоб зла було менше, а добра більше, дає віру в те, що справедливість є, і за неї варто боротися.

За 10 років діяльності «Трускавецького вісника» вийшло 1659 випусків видання. Скільки ж всього було новин, інтерв’ю, репортажів, памфлетів, фейлетонів, аналітичних довідок, офіційної інформації, фоторепортажів та інших матеріалів – це підрахувати не під силу нікому. Ставши провідним інформаційним джерелом у Трускавці на відкритому суспільному сайті www.protruskavets.org.ua, «Трускавецький вісник» паралельно зберігає інформацію на www.turportal.org.ua (період з серпня 2008 по лютий 2012 р.) і на www.truskavetskyjvisnyk.io.ua Таким чином Інтернет-видання стало єдиним електронним джерелом, з якого трускавчани чи гості міста мають можливість безкоштовно отримати інформацію про цей десятирічний період життя міста-курорту. На жодному іншому сайті такої інформації немає.

«Трускавецький вісник» започатковувало невелике коло осіб, переважно з числа членів партії «Батьківщина». З часом більшість з них покинули лави цієї політичної сили з тих чи інших причин. Проте ця політична сила протягом всього часу існування видання завжди мала можливість сказати своє слово на сторінках «Вісника». Зрештою, у слові ніколи не відмовлялося і іншим політичним силам. Протягом цих десяти років «Вісник» надавав можливість роз`яснити свою позицію практично всім політичним силам, за винятком Комуністичної партії та СДПУ(о). Наша позиція була такою: люди мають можливість самі визначитися хто правий, а хто брехун. На жаль, брехунів в українському політикумі ніколи не бракувало…

За 10 років існування різні люди, партії, структури намагалися знищити «Трускавецький вісник». Були судові позови, були цькування, залякування та погрози, був шантаж і були спроби підкупу та переманювання. В 2012 році під час початку чергового проекту з метою збереження інформації ми так пояснювали причину невдачі наших ворогів: «Працюємо з Богом, з Божим благословенням, і для поширення Божої слави». На щастя, в останні роки у «Вісника» ворогів все менше, а друзів все більше. І це є черговим доказом, що ми на правильному шляху. Навіть найбільші недруги визнали свою поразку і змирилися з тим, що не можна побороти те, що робиться з Божим благословенням.

В далекому 2008 році Інтернет ще не був так поширений, як зараз, а на Дрогобиччині було тільки декілька Інтернет-видань. Зараз практично кожен журналіст створює собі блог, сайт, тож джерел інформації є чимало. На їхньому фоні «Вісник» вирізняється різносторонністю при подачі інформації, оперативністю, орієнтованістю на Трускавець та регіон, морально-етичною складовою. Вважаємо, що Інтернет повинен стати засобом виховання добра та справедливості, а не потурати низьким інстинктам та злу.

Дивлячись на зроблену роботу з висоти першого десятиліття існування, можемо сказати словами апостола Павла: «Я змагався добрим змагом». Ніхто не знає, що нас очікує у прийдешньому, а про минулих 10 років життя у Трускавці та регіоні максимальну інформацію можна знайти саме в «Трускавецькому віснику».

З ювілеєм, шановні читачі «Трускавецького вісника»! Це Ваше свято також.

Володимир Ключак

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