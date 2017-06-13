Петро Іванишин та Леся Дідик подали в суд на журналістів

Як інформує наше власне джерело, голова ГО «Рада міста» Леся Іванівна Дідик та голова Асоціації роботодавців та підприємців міста Трускавця Петро Кирилович Іванишин подали судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації на директора – головного редактора КП «Редакція міського радіомовлення» Любомира Поливку та агенцію журналістських розслідувань «Трускавець-Онлайн» (керівник Руслан Цехмейстер). Причиною позову стала казка про Лесеньку та Петеньку, яка була озвучена в ефірі трускавецького проводового радіо і через яку свого часу засідала профільна депутатська комісія ТМР з питань регламенту, етики та зв’язків із ЗМІ (голова Святослав Грабовський). Власне репортаж з роботи цієї комісії, підготовлений командою «Трускавець-Онлайн», став приводом для судового позову за казку, в якій не були озвучені жодні прізвища. Подивитися цей репортаж можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=c4UAG35HRaE

За нашими даними, попередній судовий розгляд справи слухатиметься у Трускавецькому міському суді у вівторок, 20 червня, о 15.00. Свої моральні страждання та заподіяну моральну шкоду сторони позивачів оцінюють у 60 тисяч гривень.

Також читайте