Петро Порошенко побував у Дрогобичі та Стрию

Вчора, 28 березня, в рамках свого передвиборчого туру у Дрогобичі та Стрию побував чинний Президент України, кандидат на посаду Президента України Петро Порошенко. Разом з ним прибули віце-прем`єр-міністр уряду Степан Кубів, голова ЛОДА Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин. В Дрогобичі Петро Порошенко поспілкувався з місцевими мешканцями на площі перед Ратушею, згодом провів зустрічі всередині міськради.

З 15 до 16 години Петро Порошенко виступав перед виборцями у Стрию. В зустрічі окрім стриян взяли участь мешканці сусідніх районів – Сколівського, Турківського, Жидачівського, Миколаївського. Також кілька автобусів працівників бюджетної сфери було привезено і з Дрогобицького району. А ввечері відбулася передвиборча зустріч П. Порошенка у Львові.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, є останнім днем політичної агітації. Субота, 30 березня – день тиші, а Всеукраїнська Рада Церков оголосила цей день днем молитви за чесні вибори. Перший тур виборів Президента України пройде в неділю, 31 березня. Проголосувати можна буде з 08.00 до 20.00. За підсумками голосування двоє кандидатів пройдуть до другого туру виборів, котрий заплановано на 21 квітня.

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