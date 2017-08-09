Петро Шумин виступив в якості свідка

Сьогодні, 9 серпня, у Трускавецькому міському суді відбулося чергове засідання у справі про захист честі, гідності та ділової репутації за позовом генерального директора ГКК «Карпати» Грицака Лева Ярославовича до редакторки газети «Джерела Трускавця» О. Куц і до самої газети.

У попередньому засіданні, яке пройшло 21 березня і про перебіг якого можна прочитати в статті «Петро Іванишин дав свідчення у суді», суддя Володимир Марчук заслухав свідчення екс-депутата Трускавецької міської ради Петра Іванишина. Сьогодні ж у якості свідка виступив, присягу склав і своїми думками про «політичну корупцію» поділився інший екс-депутат Трускавецької міської ради Петро Шумин.

Перед початком заслуховування свідка сторона відповідачів внесла клопотання долучити до матеріалів справи ряд публікацій десятирічної давності з газет «Наша Україна», «Трускавецькурорт», «Україна молода» та «Аргумент-газета».

Виступаючи в якості свідка, Петро Шумин зазначив, що в нього нема неприязні до Лева Грицака, і що він навіть вітає свого колишнього начальника з днем народження. Петро Шумин працював в міській раді протягом двох каденцій Лева Ярославовича як начальник відділу держархбудконтролю, причому в другій каденції (2006-2010 рр.) він був ще й депутатом міськради за списком партії «Наша Україна». Саме ця політична сила була в опозиції до міського голови і снувала різноманітні інтриги, серед яких була і спроба дачі хабаря, про що в одному зі своїх інтерв’ю детально розповідав Лев Грицак. А ще «Наша Україна» відстоювала інтереси ЗАТ «Трускавецькурорту», працівниками якого були деякі з депутатів від цієї політсили, та «бавилася» в опозицію, маючи підтримку губернатора Петра Олійника в часи президентства Віктора Ющенка.

Не вдаючись у деталі тогочасної політичної ситуації, Петро Шумин майже відразу «взяв бика за роги» і гучно заявив, що в місті була політична корупція. Захлинаючись, він почав перелічувати всіх причетних до тієї «політичної корупції»: «прокурори, міліція, митники, судді, податківці». Не обійшлося і без згадування конкретних прізвищ – Петро Шумин розповів, що земельні ділянки у Трускавці отримували «тодішній прокурор міста Павич, син тодішнього голови Львівської облдержадміністрації Гладія, голова комісії з охорони праці Сторчак, сільські голови Модрич та Станелі, Марфіян, заступник податкової Корж, заступник начальника закарпатської міліції Клянцко, заступник начальника податкової Криму Горбатов чи як його там – де «Хижина СПА»…

На запитання судді, чому ж він, Петро Шумин, не звертався у правоохоронні органи, якщо йому було відомо про факти корупції, свідок знітився і сказав: «Бо це не просто. Позивач вмів пресувати». Пізніше, відповідаючи на запитання представника позивача Наталії Потічної, Петро Шумин фактично визнав, що боявся втратити посаду. А що заважає йому зараз звертатися у правоохоронні органи, коли він вже пенсіонер, або що ж заважало повідомити про «політичну корупцію», коли він був секретарем міської ради під крилом Р. Козира, Петро Шумин говорити не став.

Загорівшись на початку своєї розповіді, свідок «потух» вже до її середини. Більше про «корупцію» не говорив, з називанням прізвищ теж був обережним. Чисто як відповідачка, котра у своїх публікаціях найчастіше вживає слова «кажуть», «говорять», «подейкують». Отак і Петро Шумин – не зміг відповісти, свідомо чи ні, механічно чи зумисне була поставлена кома в проекті рішення про продаж земельної ділянки, не зміг відповісти, коли він розповів про цю кому «журналістці» і чи саме він їй це розповів, чи його колега Петро Іванишин, котрого фракція найчастіше випускала на трибуну, бо він «самий красивий мужчина» (тобто, найкрасивіший). На в`їдливе зауваження представниці позивача, чого ж «журналістка» десять років не оприлюднювала факти корупції, не писала про «тотальний розпродаж» землі та майна аж до 2015 року, а потім «розродилася» «під вибори», теж чіткої відповіді не прозвучало.

Слухаючи свідка та адвоката відповідачів, складалося враження, що вони несвідомо забивають цвях у власну труну, не розуміючи, що чинять. Їхнє намагання представити Лева Грицака як якогось монстра, «без відома якого не міг продатися жоден клаптик землі у Трускавці», розсипалося під простеньким запитанням Наталії Потічної: «В якому місті в Україні за всі часи незалежності, і в Трускавці в тому числі, земля продається без відома міського голови?».

Як мильна бульбашка луснула теза, що Лев Грицак «уникав аукціонів», адже обов’язкові аукціони щодо продажу землі були запроваджені аж за прем’єрства Юлії Тимошенко. Нагадаємо, що в судовому розгляді переважно говорилося про надання чи продаж земельних ділянок у Трускавці в першій каденції Лева Грицака (2002-2006 рр.), коли земельні торги ще явно не були поширені в Україні.

Зрештою, Петро Шумин особисто спростував брехливі наклепи «журналістки», що за часів Лева Ярославовича було проведено лише один земельний аукціон (продаж 17 га землі на вул. Бориславській для ТзОВ «Аторней»). Він пригадав, що побував на аукціоні з продажу земельної ділянки біля православної церкви на вул. Мазепи, водночас пустивши шпильку в бік парафіян, які буцімто «зіграли», вступивши в аукціон і зробивши два кроки, а згодом ділянку, як і було заплановано, викупив отець.

Чому про ті «зловживання», які буцімто були за часів міського голови Лева Грицака і голови земельної комісії Олександра Богуцького (а в наступній каденції членами земельної комісії були Іванишин та Шумин), не писали в правоохоронні органи, чому про них не писали «Джерела Трускавця», чому, зрештою, зараз не подаються заяви про якісь правопорушення, якщо такі були? Це питання зависло в повітрі, але відповіді на нього годі очікувати. Бо відповідь полягає в тому, що ручна газета екс-мера з середовища єдиноросів пише замовні брехливі публікації виключно з метою очорнити Лева Грицака. За часів мерства Р. Козира писалися різні кляузи, викликалися аудити, КРУ, роздувалися щоки, махалося м`язами, але вийшов великий пшик. Та ні, навіть не великий пшик – не вийшло нічого. Бо аргументи в «правдолюбів» явно не залізні, а радше виссані з пальця – баба бабі сказала, подейкують, є інформація, чули-смо.

Судове засідання цього разу тривало близько години часу, після чого було оголошено перерву. Наступного разу суд вже заслухає свідків позивача, а конкретно секретаря Трускавецької міської ради в 2002-2006 роках Умнова В`ячеслава Васильовича. Чергове слухання справи «Лев Грицак проти О. Куц та «Джерел Трускавця» пройде у вівторок, 5 вересня, о 14.30.

Володимир Ключак

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