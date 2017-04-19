Під гаслом «Бути разом» в Дрогобичі відбулася «Велика Гаївка»

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у вівторок, 18 квітня, в Дрогобичі відбувся фестиваль «Велика Гаївка», на якому були представлені мистецькі арт-проекти дітей та спільний, так званий «кривий танець» – гаївка. На п’яти фестивальних майданчиках проходили цікаві мистецькі дійства. Дрогобицький район активно взяв участь в цьому цікавому та захоплюючому заході – творчі колективи району виступили біля пам’ятника Т. Шевченку та підтримали загальноміське свято.

Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що в його організації активну участь взяли діти з Дрогобича спільно з дітьми з Авдіївки та Станиці Луганської, які гостювали на Дрогобиччині два тижні.

Фестиваль «Велика Гаївка» показав, що захід і схід України об’єднує не лише мистецтво, але й молодіжні спільні заходи, адже гаївка відбулася під гаслом: «Бути разом».

Великий концерт біля Шпихліра відбувся за участі гуртів «Zapaska», «Ot Vinta» та «GrozovSka Band».

Слід відзначити керівника відділу культури та туризму Надію Козар, директора районного народного дому Івана Сеха, працівника відділу культури Мар’яна Харіва, які організували та взяли активну участь у виступах художніх колективів району.

Трускавецький вісник

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