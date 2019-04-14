У Львівській області в інтернатних установах системи соціального захисту населення перебуває 1745 мешканців. З метою надання медичної допомоги, керівниками закладів виготовляється ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики.

24 квітня комунальний заклад Львівської обласної ради “Підбузький геріатричний пансіонат” отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, терапія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2019 № 877 «Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики». Варто зазначити, що це вже третій заклад системи соціального захисту населення, який отримав ліцензію. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Робота із виготовлення медичних ліцензій триватиме.

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