Підписано угоду про співробітництво між польською та трускавецькою футбольними школами

Як інформує наше власне джерело, сьогодні, 18 липня, в конференц-залі готелю «Трускавець 365» підписано угоду про співпрацю між двома футбольними школами – українською та польською. Так, відтепер футбольна школа «Карпати» з польського міста Кросно та аналогічна школа з українського Трускавця (футбольна школа «КМС») стали партнерами, що означає обмін досвідом, тренерські курси, огляд футболістів віком 6-19 років, турніри та інші заходи. Одним з перших реальних результатів підписаної угоди стане виїзд трускавецьких футболістів з ФШ «КМС» на турнір до Польщі восени 2019 року.

- Підписання цієї угоди стало можливим завдяки голові правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іванові Цегеньку. Також щира подяка за підтримку готелю «Трускавець 365» та особисто його директорові Сергієві Чурбанову, – каже очільник футбольної школи «КМС» (м. Трускавець) Роман Матис.

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