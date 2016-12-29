Підсумки року діяльності фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді

1. Розподіл сил та особливості чинної каденції обласної ради

Особливістю цього скликання обласної ради є так би мовити «коаліція» партії влади із політичними силами, які на всеукраїнському рівні демонструють свою опозиційність. Усі вони сумлінно голосують за командою голови облради, виконуючи волю влади.

Свободівці не отримали посад голови, заступника чи секретаря в жодній комісії.

Регламент ради керівництво намагалося прописати «під себе», позбавляючи прав депутатів, передусім опозиції, а також обмежуючи права журналістів та громадськості. Свободівці не дали провладній більшості реалізувати задум і змусили внести чимало поправок.

Керівництво ради із порушенням законодавства поставило на голосування обрання заступників голів та секретарів постійних комісій, ми подали до суду і виграли справу – обласна рада була змушена скасувати своє протиправне рішення.

Загалом постійні комісії було створено не за галузевим принципом, а під певних осіб, які мали ними керувати. Дійшло до парадоксальних ситуацій, коли в одній комісії поєднано абсолютно різні напрямки, наприклад, євроінтеграцію, дерегуляцію, зовнішньоекономічну діяльність, транскордонне співробітництво, агропромисловий комплекс та зв’язки з українцями за кордоном.

Якщо в минулих скликаннях Львівська обласна рада неодноразово висловлювала недовіру головам адміністрацій, зокрема за режиму Януковича, то зараз більшість взагалі відмовляється давати оцінку діяльності виконавчих органів, контролювати їх. У восьми випадках депутатська більшість відмовилася давати оцінку роботі виконавчої влади на Львівщині. Серед питань, які пропонувала фракція ВО «Свобода» для оцінки, були питання пасажирських перевезень, незавершеного будівництва, функціонування мережі закладів освіти і охорони здоров`я, заборгованості заробітної плати, погашення кредиторської заборгованості за ремонт доріг комунальної власності, виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

На початку каденції депутатська більшість ліквідувала постійну комісію з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень ради.

Депутатська більшість провалила створення тимчасових контрольних комісій з питань незаконного видобутку гравію, приватизації комунального майна, незаконної вирубки лісів. Влада боїться прозорості, контролю, особливо в тих сферах, де найбільші можливості для корупції, застосування схем.

Упродовж 2016 року рада вносила зміни до показників обласного бюджету та програм 48 разів на дев`ятьох пленарних засіданнях обласної ради. Це суперечить Бюджетному кодексу, який передбачає, що «факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів». Водночас розгляд відбувається із порушенням законодавства про доступ до публічної інформації. Мета таких «переглядів бюджету» – розподіл коштів у ручному режимі на «потрібні» видатки.

2. Ініціативи фракції ВО «Свобода» в раді

Свободівці внесли 40 депутатських ініціатив (проектів рішень) – це 67% від усіх депутатських ініціатив, тобто найбільша кількість.

Свободівці подали 202 депутатських запити до різних органів влади – це 46% від усіх депутатських запитів обласної ради. Фракція ініціювала 50% заяв обласної ради.

Що домоглася фракція ВО “Свобода” в обласній раді:

- збільшення виплати одноразової допомоги репресованим та політв`язням до 500 гривень, а з 2017 року – до 1000 гривень;

- збільшення надання адресної допомоги малозабезпеченим на 1 мільйон гривень;

- стовідсоткової компенсації на встановлення надмогильних пам’ятників героям Небесної сотні та загиблим на російсько-українській війні у розмірі 2 мільйони 783 тисячі гривень;

- проведення громадських слухань щодо переліку об`єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, у результатів чого було врятовано від приватизації ряд приміщень галузі охорони здоров`я;

- збільшення фінансування програми обласного конкурсу мікропроектів та запровадження механізму апеляції конкурсу;

- не підвищення орендної плати суспільно-культурним товариствам та громадським організаціям за користування приміщеннями обласної ради;

- ухвалення рішення обласної ради про неприпустимість необгрунтованого скорочення бюджетних установ, закладів культури, освіти, охорони здоров`я;

- конкурсності на обрання колективів, які популяризуватимуть українську культуру за кордоном;

- розширення категорій бійців АТО для отримання одноразової матеріальної допомоги до усіх бійців МВС, ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих підрозділів, які легалізувались;

- виділення 600 тисяч гривень на забезпечення життєво важливими препаратами хворих на первинні імунодефіцити;

- виділення коштів 400 тисяч гривень на придбання житла зв`язковій Романа Шухевича, політв`язню Ользі Ільків.

За наполяганнями свободівців вдалося суттєво скоротити перелік об’єктів приватизації, вилучивши, зокрема, приміщення лікарень. Проте відомо, що на наступний рік вже готується нових перелік, у якому чимало «привабливих», але сумнівних щодо доцільності приватизації лотів. Прикладом непрозорості та корупційних схем є конкурс на оренду приміщення на вул. Залізничній у Львові, де містилася Федерація спортивного туризму. Приміщення дісталося громадській організації, одним із засновників якої є народний депутат Дубневич.

3. Нехтування пропозицій фракції

Водночас провладна більшість намагалася не допустити розгляду й ухвалення ініціатив свободівців, ігнорувала будь-які наші пропозиції, навіть коли йшлося про життєво важливі для громади питання, як то фінансування сільської медицини, стан пасажирських перевезень, недопущення закриття шкіл та інше.

Депутатська більшість не підтримала ініціативу свободівців про неприпустимість скорочення мережі закладів охорони здоров’я та звільнення працівників, про підтримку сільської медицини, про збільшення матеріальної допомоги малозабезпеченим, встановлення меморіальних таблиць героям війни і Майдану. Вражає факт, що депутати замість того, щоб зупинити так звану оптимізацію освіти, проголосували за закриття шкіл. Не було підтримано ухвалення програми вшанування пам’яті жертв окупаційних режимів.

Рада відмовилася від фінансування вже традиційної міжнародної наукової конференції з питань національної пам’яті. Припинено реалізацію Програми встановлення пам’ятних знаків у місцях загибелі та поховання борців за незалежність України. Зате знайшлися чималі кошти (18 млн грн.) на преміювання чиновників адміністрації.

Конкурси на посади керівників комунальних підприємств відбуваються непрозоро, але навіть в разі перемоги на конкурсі достойний кандидат не зможе пройти через жорна обласної ради.

Рада не дослухалася до наполягань «Свободи» врахувати думку громад, передусім дочекатися рішень районних рад з приводу об’єднання територій. Так звана децентралізація відбувалася насильно. Треба вимагати спочатку належної законодавчої бази, створення інфраструктури, а тоді вже братися за об’єднання громад.

4. Реагування на загальнополітичні процеси

Облрада підтримала звернення фракції до уряду щодо драконівських комунальних тарифів, які доводять українців до зубожіння. Водночас депутатська більшість не зацікавлена, аби в державі відбулася деофшоризація – звернення фракції не було підтримане. Тільки з третьої спроби обласна рада проголосувала за відповідальність високопосадовців за незаконне збагачення (у зв’язку з оприлюдненням електронних декларацій).

5. Підтримка воїнів та їхніх родин

У нашій фракції п’ятеро депутатів є учасниками російсько-української війни, і з метою підтримки воїнів вони створили Міжфракційне об’єднання учасників АТО. Ще в минулому скликанні з ініціативи свободівців було ухвалено програми, за якими діти загиблих отримують з обласного бюджету щомісячну соціальну допомогу, а також передбачено одноразову допомогу демобілізованим, які повернулися з фронту. Ми також пропонуємо подбати про родини тих воїнів, які зникли безвісти або утримуються в полоні. Свободівці ініціювали звернення до центральних органів влади про надання статусу учасників бойових дій військовим капеланам, які виконують свою місію на передовій. Також ініціювали Програму підтримки підприємництва учасників війни.

6. Чому фракція не підтримала обласний бюджет

Аналіз проекту обласного бюджету Львівщини на 2017 рік, розробленого профільним департаментом ЛОДА та поданого на розгляд депутатам ЛОР, свідчить про руйнування місцевого самоврядування.

Чинна обласна рада перебуває на двох міцних гачках: тотальної фінансової залежності від рішень уряду у дохідній частині бюджету, та у видатковій частині на гачку місцевих олігархів та їх апетитів.

Що стосується окремих прямих доходів обласного бюджету, то варто зазначити, що переважна більшість їх на 2017 рік в порівнянні із надходженнями 2016 року планується із дуже мінімальним приростом у абсолютному та відносному вимірі, що навіть не перевищує прогнозованого рівня інфляції (8-12%) на 2017 рік. Такі планові показники надходжень до бюджету прямих податків можуть свідчити, що влада свідомо занижує податкові надходження у 2017 році, щоб потім хвалитись начебто перевиконанням планових показників. А додаткові надходження від цього перевиконання будуть розподіляти посеред року в ручному режимі, нашвидкуруч під вже заздалегідь підготовлені лобістські програмки чи піар-заходи місцевих олігархів або та власні меркантильні цілі.

На утримання Львівської обласної ради в обласному бюджеті на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 31,5 млн. грн., що майже на 10 млн. грн. або 44,4% більше ніж у 2016 р. (21,8 млн. грн.). Тоді як видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” у 2017 році зростуть лише на 5,5%.

Для реалізації програм у галузі сільського господарства передбачається виділити у 2017 році кошти в сумі 11,2 млн. грн., що аж на 200 тис грн. або 1,8% більше. А може, краще видатки на ЛОР збільшимо на 1,8%, а на с/г підтримку виділимо додатково 10 млн. грн. передбачених для апарату?

Фракція ВО «Свобода» також наголошує, що бюджет формувався непрозоро. Вкотре було порушено закон про доступ до публічної інформації.

Тому ми пропонували ухвалити рішення лише стосовно забезпечення заробітних плат та інших захищених статей, а проект бюджету загалом детально проаналізувати і перенести розгляд на кінець лютого, коли відбуватиметься розподіл вільних залишків.

Прес-служба Львівської обласної організації ВО «Свобода»

Трускавецький вісник

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