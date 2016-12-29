Підтримали військових

Учні школи № 3 м. Трускавця продовжують свою добру традицію підтримки українських військових.

От і в неділю, 25 грудня, вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ № 3 та НВК «СЗШ № 2-гімназія».

Святковий концерт, який був проведений в містечку Базове, схвилював до глибини душі кожного присутнього в залі солдата.

Глядачі емоційно та гаряче реагували на виступи маленьких виконавців. Зі сльозами на очах вони слухали вірш тата — учасника АТО «Спасибі, що залишився живим» у виконанні Петрів Дани, учениці 2-Б класу.

Пісні на патріотичну тематику змінювалися веселими українськими піснями та різдвяними колядками.

Гучними оплесками підтримали юних виконавців Манюк Олену, Боднар Христину, Табачинську Альбіну, Модрицьку Катерину, Кирчей Анастасію. Та найбільше позитивних емоцій викликали пісні у виконанні педагога-організатора Баняс Оксани Антонівни.

Не менш проникливими і хвилюючими були виступи читців Макарець Світлани, Олексіва Івана, Прокопчук Вікторії, Городиської Яни, Горічка Северина, Скольських Володимира та Ярослава.

Діти привезли з собою листівки-привітання з Новорічними та Різдвяними святами, побажаннями миру, добра, здоров’я. Солдати пригортали їх до серця з надією, що дитячі побажання здійсняться.

За плідну волонтерську діяльність учні школи отримали від керівництва Навчального центру грамоти та найвищу нагороду – спеціальну медаль «За заслуги перед 184 навчальним центром».

На завершення зустрічі учні та солдати обмінялися прапорами з побажаннями.

Поїздка відбулася за сприяння Табачинського І.В., Кульчинського А.Б., сім’ї Михайлишин Анастасії та Богдана.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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