Підведення підсумків співпраці із адвокатами за 2017 рік

Нещодавно у Стрийському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся цікавий захід, де адвокати та працівники місцевого центру мали можливість поспілкуватися про нововведення у законодавстві, обмінятися досвідом та обговорити деякі актуальні питання.

Останній етап у порядку денному цього заходу – підведення підсумків року, що минув - став приємним сюрпризом для адвокатів. У цій сесії йшла мова про здобутки адвокатів: завершені успішні справи клієнтів місцевого центру.

Відбулося й нагородження адвокатів. Так, подяку від Львівської обласної державної адміністрації отримала Віра Карпінець, грамоти: від Трускавецької міської ради – Володимир Стець, від Бориславської міської ради – Ольга Пилипів, від Сколівської районної державної адміністрації – Уляна Крушельницька та подяки від місцевого центру: Іван Волчанський і Андрій Кравець.

Принагідно нагадуємо нашим читачам. що бюро правової допомоги у Трускавці знаходиться за адресою: вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

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