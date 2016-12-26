№68455 Підвищення до пенсій почесним донорам

By  | 26.12.2016 | Filed under: Акценти
Акценти/

Статтею 13 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” передбачено, що до пенсії почесним донорам України, та колишнього СРСР встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня 2016 року становить 1544 грн. Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, незалежно від факту роботи, з грудня цього року зріс і становить 154,40 грн.

О.Головко,
ст.інспектор з організаційно-
інформаційної роботи Дрогобицького
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Львівської області

Трускавецький вісник

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ID: 68455
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