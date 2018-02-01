Підвищення квартплати – не примха, а вимога часу

Сьогодні, 1 лютого, відбулося засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. На нього з`явилося 13 членів виконкому, які досить плідно попрацювали.

Більшість питань, які розглядалися на виконкомі, були суто технічними, тож запитань до них не виникало. Дійсно, які можуть бути запитання до проекту рішення про затвердження актів на списання основних засобів з часів, як висловилася керуюча справами, «мезозойської ери»? Майно, придбане у 1980-1990-х, матеріально та морально застаріло, як, для прикладу, старі пластикові баки для сміття. Або ж чи можна довго дискутувати про оздоровчу кампанію для дітей пільгових категорій, або ж відносно надання дозволу на договір дарування чи договір найму? Тому такі питання «лускалися» як горішки, адже час – це гроші, і члени виконкому, серед яких є й бізнесмени, прекрасно це розуміють.

Єдиним резонансним питанням, яке викликало тривалу дискусію, стало затвердження нових тарифів на квартплату. Розглядалося воно першим, доповідав заступник начальника УЖКГіБ ТМР Орест Лобос, а відповіді на всі питання готовий був надати директор ТзОВ «Комфорт-Сервіс» Олег Кабальний. Нагадаємо, що саме це ТзОВ є відповідальне за обслуговування багатоквартирних будинків, в котрих ще не створені ОСББ.

Отже, квартплата у Трускавці не зростала ще з 2012 року, коли її за каденції Р. Козира різко підняли на пропозицію КП «Трускавецьжитло», яке тоді очолював Олександр Ткаченко. Напевно, трускавчани пам`ятають ті війни та збурення громадськості, які проходили після збільшення квартплати, і як результат, після тривалих дебатів та консультацій виконком тоді цю квартплату дещо зменшив.

Але пройшло майже 6 (!) років, і квартплата у Трускавці не переглядалася. Тож тепер, на початок 2018 року цей тариф став найменшим у Львівській області, а підприємство не може працювати собі в збиток. Як каже Олег Кабальний, в ТКО «Комфорт-Сервіс» працює 66 чоловік, у тому числі 16 двірників на півставки, заборгованість населення становить понад 1 мільйон гривень, і підприємство просто не «витягує».

Тариф на квартплату зросте неоднаково, оскільки передбачена градація по кожному будинку. Найвищим він буде для будинку №27 на вул. Крушельницької, і становитиме там 3,73 грн. за метр квадратний загальної площі квартири. А в середньому по місті тариф на квартплату, який офіційно іменується як тариф на послуги ТОВ “ТКО «Комфорт-Сервіс” з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, становитиме 2,49 грн/м.кв. У порівнянні з 2012 роком ріст становить приблизно 70% (тоді середній тариф складав 1,46 грн/м.кв.).

В дискусії щодо необхідності такого росту тарифу взяли участь міський голова Андрій Кульчинський, члени виконкому Віра Савка, Наталія Пономаренко, Руслан Крамар, керуюча справами Олена Петранич та інші. В результаті «за» подали голос 12 членів виконкому (А. Кульчинський, О. Ткаченко, О. Петранич, Н. Пономаренко, Р. Крамар, О. Шишко, І. Михаць, М. Гумега, В. Бутим, М. Онисько, Р. Борсук, О. Грищенко), «утрималася» Віра Савка. Рішення ввійде в дію через 15 днів після опублікування його в друкованому засобі масової інформації.

На виконкомі також були розглянуті питання «Про внесення змін у бюджетні призначення управління праці та соціального захисту населення на 2018 рік», «Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2017 року та заходи з організації та проведення відпочинку й оздоровлення дітей у літній період 2018 року», «Про затвердження списків черговиків, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та за місцем праці на 2018 рік», «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», було присвоєно ряд адрес об’єктам нерухомості тощо.

З голосу хотів внести в порядок денний питання списання з балансу будинку №2 на вул. Мазепи член виконкому Володимир Бутим. Але «за» включення цього питання в порядок денний проголосувало лише четверо (Володимир Бутим, Олександр Грищенко, Ренат Борсук та Віра Савка), тож це питання не розглядали. Міський голова прокоментував, що це питання повинні вирішувати депутати міської ради, а не виконком. Одна з жительок цього будинку, котра прийшла на виконком, не приховувала свого обурення.

Останнім у переліку питань на сьогоднішньому виконкомі було заслуховування інформації про розпорядження міського голови, видані за перший місяць цього року.

Отже, політичний лютий у Трускавці був започаткований досить спокійно – сьогоднішнім виконкомом. Натомість завтра, 2 лютого, нас чекає інша політична подія – депутати зберуться на позачергову сесію. Розглянуть на ній лише одне питання порядку денного – «Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2018 рік».

Володимир Ключак

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