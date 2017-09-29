Підземні поштовхи в Трускавці

Мешканці багатоповерхівок Сагайдачного, Мазепи, Данилишиних стверджують, що близько восьмої вечора 28.09.2017 відчули підземні поштовхи в своїх квартирах.

Такі поштовхи можуть бути спричинені обвалами в пустотах, що утворились в наслідок видобутку корисних копалин в сусідньому місті Стебник. За даними фахівців навколо Трускавця є 30 мільйонів кубометрів пустот, частина з яких ніяк не контролюється і затоплена.

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“Хто їздить по дорозі Львів — Трускавець, чи то з Дрогобича, чи то з ближніх сіл та містечок, напевно зауважили її деформацію (просідання та тріщини) дорожнього полотна безпосередньо перед спуском до Трускавця.

За свідченнями фахівців, в районі деформації дорожнього полотна можливий грандіозний карстовий провал, що приведе до утворення солоного озера та зникнення автомобільної дороги Львів-Трускавць. Цілком очевидно що такий катаклізм приведе до ряду інших негативних явищ в навколишньому середовищі аж до техногенного землетрусу. Та найголовнішим тут можуть стати зміни гідрологічного режиму в регіоні, що в свою чергу несе величезну загрозу для мінеральних вод Трускавця – аж до можливої їх втрати. Справа в тому, що в районах де сформовані поклади калійно-магнієвих мінеральних руд, як правило, формуються і різноманітні мінеральні води. Так є в цілому світі (зокрема і в Німеччині де знамениті бальнеологічні курорти розміщені поруч з калійними виробництвами), так є і в Трускавці, де на формування знаменитих мінеральних вод безпосередній вплив мало Стебницьке родовище полімінеральних руд, ще й при суттєвому впливі Бориславського нафто-газоносного родовища. В результаті складних геологічних процесів ми і отримали букет мінеральних вод Трускавця і її знамениту та унікальну троянду – «Нафтусю».

– Переді мною договір купівлі-продажу фондом держмайна. Пакет акцій Полімінералу був проданий публічному акціонерному товариству компанії Райс. Вони повинні були витратити на минулий рік на квітень 1 мільярд гривень на природоохоронні заходи, – каже міський голова Стебника Петро Старосольський.

Сьогодні власники заводу жодних заходів для відвернення катастрофи не проводять.

Тоді як земля з-під ніг мешканців Стебника та довколишніх сіл може піти будь-якої миті.

”

- Чи може Стебник за таких обставин провалитися під землю?

- Потенційна загроза завжди є. Але на сьогодні, я би сказав, що самому Стебнику, мікрорайонам, де живуть люди, таке не загрожує.

- Ви можете порівнювати, як колись контролювали ці всі речі, і як все відбувається зараз.

- В минулому геологічна служба дійсно здійснювала контроль всього, що відбувається під землею. Були нормальні напрацювання. В останні роки, особливо після приватизації “Полімінералу”, такого контролю, як раніше, нема. Ось у чому проблема.

- Скільки порожнеч є під Стебником?

- Вони позначені на цій карті. Є на рудниках приблизно 30 мільйонів кубічних метрів пустот. Під Стебником — 15 мільйонів. Але ці порожнечі локалізовані. Тут державні служби за ними наглядають. А ось другий рудник, де є автодорога Трускавець-Дрогобич, про яку я казав, доходить до Модрич, і він затоплюється. Ось тут біда. Нічого не роблять. Саме в цій зоні може бути катастрофа. І загинуть люди. Сто відсотків.”

Підготував Андрій Пристай

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