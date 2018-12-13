Після інциденту з роздушеним яйцем дрогобицька влада почала боротьбу з жінками-опозиціонерками

Сьогодні, 13 грудня, на сесії Дрогобицької міської ради під час виходу до трибуни голови земельної комісії депутатки Ірини Дзюрах (фракція «Народний контроль») стався невеличкий інцидент. Мешканка Дрогобича Анна Корягіна роздушила на потилиці Ірини Дзюрах сире куряче яйце, після чого покинула сесійну залу. Інцидент сфотографував громадський діяч Богдан Гринчишин, але на вимогу Богдана Гальчишака, помічника народного депутата Богдана Матківського («Народний контроль») змушений був під тиском видалити обидва зроблені фото. Також на сесії одна з представниць муніципальної варти Дрогобича відібрала ціпок у журналістки та громадської діячки Анни Волошин та замахнулася ним на неї, але не вдарила.

Після оголошеної вимушеної перерви в роботі сесії депутат Дрогобицької міськради Андрухів (фракція «Самопоміч») зачитав проект рішення про видалення з зали до кінця цієї каденції двох громадських активісток – Анни Корягіної та Лідії Надкерничної. Нагадаємо, що Анна Корягіна на цей момент і так вже була відсутня, бо вийшла відразу, роздушивши яйце на потилиці Ірини Дзюрах. Друге яйце, котре жінка припасла для секретаря міської ради Олега Хруща, їй використати не дали.

Після цього слово взяла Лідія Надкернична, яка обурилася тим, що в Дрогобичі влада намагається відгородитися від людей і згортає демократію. Міський голова Тарас Кучма наказав вимкнути мікрофон, проте громадська активістка Лідія Надкернична продовжила свій виступ.

Депутати перебазувалися з Мармурової зали, де споконвіків проходять сесії Дрогобицької міської ради, до світлиці ратуші, де переважно проходять прес-конференції та робочі зустрічі. На дверях до світлиці було проставлено Муніципальну варту, котра мала пильнувати, аби громадяни Дрогобича не подумали часом поцікавитися які ж рішення приймають їхні обранці. Оскільки влада Дрогобича декларує, що вона є відкритою та прозорою, то ці рішення згодом опублікують – навіщо людям пряма демократія та контроль за тим хто, як і за що голосує?

Таким чином жінки-діячки Лідія Надкернична та Анна Корягіна вже стали мішенню для дрогобицької влади. Окрім них від представниці Муніципальної варти Дрогобича до постраждалих мало не долучилася інвалід Анна Волошина. Ще раніше всю «демократію» по-дрогобицьки, «відкритість та прозорість» влади Кучми відчула інша відома громадська діячка – Віра Байса. Їй працівниками Муніципальної варти було перекрито доступ на щотижневу оперативну нараду.

На фото: 1) громадська активістка Лідія Надкернична, 2) громадська активістка Віра Байса.

Микола Непетрів

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