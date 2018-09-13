Пісня про «Нафтусю»

By  | 13.09.2018 | Filed under: Публікації

Стара польська пісня про цілющу трускавецьку воду «Нафтуся» надихнула нас на невеличкий творчий експеримент. Оскільки буквальний переклад тексту вийшов не надто ритмічним, то ми вирішили зробити не переклад, а переспів, який і пропонується Вашій увазі. Спочатку розміщуємо оригінал, а нижче – авторський переспів пісні про «Нафтусю».

Оригінал пісні (фотокопія)

Авторський переспів пісні про «Нафтусю»

І

Хто прагне здоров`я та сили,

Хай їде той у Трускавець,

Тут буде красивий і милий,

Хворобам прийде тут кінець.

«Нафтуся» – здоров`я людини,

Вона є цілюща й смачна,

Від неї прибуде любові,

Ти тільки її пий до дна.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий,

Будеш здоровий, як той бугай,

Пий, пий, «Нафтусю» пий,

В Трускавці весело відпочивай.

Їдь, їдь у Трускавець,

Все, що буденне, відкинь, забудь,

Як приїдеш, то ти молодець,

Здоровим, успішним будь!

ІІ

Як нирки болять тебе й кості,

І штрикає в тебе спина,

Як ти вже подумав зі злості,

Що може й рятунку нема,

Тоді ти згадай про «Нафтусю»,

Чудову водичку попий,

Забудеш про свої болячки,

І станеш молодшим, повір.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий…

ІІІ

Не треба тобі Еміратів,

Не треба Єгипту й Балкан,

«Нафтуся» на ноги поставить,

Від внутрішніх вилічить ран.

Бронюй собі номер завчасно,

На поїзд сідай – і до нас,

«Нафтуся» тебе полікує,

Вона є для тебе якраз.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий…

Володимир Ключак

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