Пісня про «Нафтусю»

Стара польська пісня про цілющу трускавецьку воду «Нафтуся» надихнула нас на невеличкий творчий експеримент. Оскільки буквальний переклад тексту вийшов не надто ритмічним, то ми вирішили зробити не переклад, а переспів, який і пропонується Вашій увазі. Спочатку розміщуємо оригінал, а нижче – авторський переспів пісні про «Нафтусю».

Оригінал пісні (фотокопія)

Авторський переспів пісні про «Нафтусю»

І

Хто прагне здоров`я та сили,

Хай їде той у Трускавець,

Тут буде красивий і милий,

Хворобам прийде тут кінець.

«Нафтуся» – здоров`я людини,

Вона є цілюща й смачна,

Від неї прибуде любові,

Ти тільки її пий до дна.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий,

Будеш здоровий, як той бугай,

Пий, пий, «Нафтусю» пий,

В Трускавці весело відпочивай.

Їдь, їдь у Трускавець,

Все, що буденне, відкинь, забудь,

Як приїдеш, то ти молодець,

Здоровим, успішним будь!

ІІ

Як нирки болять тебе й кості,

І штрикає в тебе спина,

Як ти вже подумав зі злості,

Що може й рятунку нема,

Тоді ти згадай про «Нафтусю»,

Чудову водичку попий,

Забудеш про свої болячки,

І станеш молодшим, повір.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий…

ІІІ

Не треба тобі Еміратів,

Не треба Єгипту й Балкан,

«Нафтуся» на ноги поставить,

Від внутрішніх вилічить ран.

Бронюй собі номер завчасно,

На поїзд сідай – і до нас,

«Нафтуся» тебе полікує,

Вона є для тебе якраз.

Приспів

Пий, пий, «Нафтусю» пий…

Володимир Ключак

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