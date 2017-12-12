Мої права – це обов’язки інших;

права інших – це мої обов’язки.

Людина. її права і свободи проголошено стратегічним конституційним пріоритетом української держави. Захищаючи права дітей, дорослі захищають своє майбутнє. Наша держава є учасницею міжнародних договорів і угод, спрямованих на захист і гарантування прав та інтересів українських дітей, на досягнення їхнього добробуту. Права дитини визначено у Конституції України – Основному Законі нашої держави, а також Законі України „Про охорону дитинства”.

Навчаючи та виховуючи дітей в системі правової культури, формуючи правовий статус людини, громадянина. міська бібліотека для дітей плідно співпрацює з Трускавецьким бюро правової допомоги.

З учнями 5-А класу СЗШ №3 (класний керівник Леся Павелкевич) бібліотекарі спільно з працівниками бюро правової допомоги провели вікторину в рамках проекту “Я маю право” на тему “Основні положення Конвенції ООН про права дитини” та пізнавальні ігри “Правова відгаданка”, ”Кожна дитина має право”. Під час відповідей діти показали свою ерудицію і зацікавленість правовими питаннями.

Головний спеціаліст Мар’яна Шуляк ознайомила учнів із правами та обов’язками дітей в Україні, розкрила поняття законності.

Бібліотекар Віра Лучковська провела огляд літератури „Соціальні проблеми дітей України. Соціальна робота” . Вона розповіла дітям про необхідність орієнтуватись у нормативно-правових актах України, щодо захисту прав дітей.

З малюнків учнів 5-А, 5-Б, 6-А та 6-Б класів оформлена виставка на тему “У країні Закону і Права”, а учні 9-А класу (класний керівник Ірина Хованець) писали твори на тему “Я творець своєї держави”. Діти мали можливість ознайомитись з літературою тематичної полиці “Пізнай своє право”.

Працівники бібліотеки у своїй діяльності спрямовують чимало зусиль на формування правової свідомості і правової культури дітей-користувачів та сприяють бібліотечними заходами розвитку соціально-правової активності особистості. Адже у повсякденному житті школярам найбільш потрібно саме знання своїх прав і обов’язків.

В кінці заходу кожна дитина отримала буклет “Твої права – твій захист” (Правові орієнтири для кожної дитини).

Зіновія Мазур, завідувач бібліотеки для дітей м. Трускавця

Також читайте