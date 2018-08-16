Платіть 3 тисячі 898 гривень 85 копійок, і матимете шлюб за добу

By  | 20.08.2018 | Filed under: Новини

Вартість послуги «Шлюб за добу» у комунальному підприємстві «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Трускавецької міської ради складає 3 898 грн. 85 коп. Про це повідомили у Головному  територіальному управлінні юстиції у Львівській області.

В управлінні юстиції нагадують, що укласти шлюб за добу можна укласти не тільки в Трускавці, але і у Львові. Так, зокрема прейскурант на послугу у львівських локаціях є таким:

- Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» – 3447грн.15 коп.;

- ДП Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького – 3118 грн.;

- ДП «Арена Львів» – 2891 грн.

Доступність, ефективність, швидкість – саме це характеризує послугу шлюб за добу, яка була впроваджена 19 серпня 2016 року у Львівській області, кажуть в юстиції. Протягом двох років з часу заснування пілотного проекту послуги «Шлюб за добу» було зареєстровано 2526 шлюбів, з них 68 розірвано. Загальна кількість зареєстрованих шлюбів за звичайною процедурою становить  8283.

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  • Dmitry Sila

    Більше 100$ і шлюб за добу як у Лас Вегасі)))

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