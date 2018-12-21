По инициативе председателя Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмара Мамедова выпущена марка в честь М. Ибрагимова

By  | 26.12.2018 | Filed under: Акценти

П инициативе Международного альянса «-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) в Украине выходит в обращение почтовая марка с изображением Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

- Мубариз Ибрагимов – достойный сын Азербайджана, и моя цель – довести информацию о нем до общественности Украины. Хочу также отметить, что М. Ибрагимов герой не только азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, но и азербайджанцев всего мира, – сказал Эльмар Мамедов.

Напомним, что недавно Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль имени Мубариза Ибрагимова, 22-летнего прапорщика, погибшего во время армяно-азербайджанского конфликта в 2010 г. Выпуск почтовой марки в честь Национального героя Азербайджана М. Ибрагимова – очередная инициатива председателя Международного альянса «Азербайджан-Украина».

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