По инициативе председателя Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмара Мамедова выпущена марка в честь М. Ибрагимова

П инициативе Международного альянса «Азербайджан-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) в Украине выходит в обращение почтовая марка с изображением Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

- Мубариз Ибрагимов – достойный сын Азербайджана, и моя цель – довести информацию о нем до общественности Украины. Хочу также отметить, что М. Ибрагимов герой не только азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, но и азербайджанцев всего мира, – сказал Эльмар Мамедов.

Напомним, что недавно Международный альянс «Азербайджан-Украина» учредил медаль имени Мубариза Ибрагимова, 22-летнего прапорщика, погибшего во время армяно-азербайджанского конфликта в 2010 г. Выпуск почтовой марки в честь Национального героя Азербайджана М. Ибрагимова – очередная инициатива председателя Международного альянса «Азербайджан-Украина».

Також читайте