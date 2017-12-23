Поблизу Солонського зіткнулися автобус та автомобіль

Подія сталася сьогодні, 21 грудня близько 06.30 поблизу села Солонське на автодорозі Львів-Східниця. Як встановили поліцейські, відбулося зіткнення автобуса «Еталон» під керуванням 45-річного львів’янина та автомобіля «Газель», за кермом якого знаходився 29-річний житель району.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій «Еталону» та семеро його пасажирів звернулися за медичною допомогою.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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