Подарунки на Зелений День міста

Цього року Трускавець традиційно відзначав День міста в третю неділю червня, коли в Україні святкують День медика. Але в 2019 на цю неділю припало ще й свято Зіслання Святого Духа (Зелені свята). А День батька, котрий в нашій державі почали вшановувати тільки з цього року, зробив це свято навіть не потрійним. І з нагоди такого багатогранного масштабного свята Трускавець отримував подарунки, які зробили святкування в місті просто неперевершеними.

Найпершим подарунком була погода в головний день святкувань. Якщо у п’ятницю та суботу надворі стояла немилосердна палюча спека, то у неділю небо затягнулося хмарами і прикрі плюс 30 знизилися до комфортних 20 з хвостиком. Тому практично весь пополудень людей на площі була тьма-тьмуща – і так тривало аж до пізньої ночі, коли останні акорди концерту намагалися заглушити співи розпашілих святкувальників.

Справжнім подарунком для трускавчан стала участь Грузії в святкуваннях. Новий побратим наших «Золотих дітей», ансамбль «Охой нана» з Аджарії (Грузія) не лише став «цвяхом» урочистого відкриття святкувань у п’ятницю, але й зібрав бурхливі аплодисменти в неділю. Перфектне виконання грузинських народних танців, запальні і водночас чітко-строгі ритми, національний стрій та відточені рухи – все це зробило виступ юних грузинських друзів Трускавця просто неперевершеним.

Вже кілька років поспіль на День міста Трускавець відвідують ансамблі та оркестри з різних куточків України – в рамках фестивалю оркестрів, інструментальних ансамблів та мажореток «Яскрава Симфонія Прикарпаття». Цьогоріч особливо полюбилися вибагливому трускавецькому глядачеві колектив з Київської області та військовий оркестр (Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України). Виступи учасників фестивалю були видовищними та професійними.

Не менш видовищним подарунком був Венеціанський карнавал. Щоправда, відчувався повтор попередніх років, проте присутні вперше на Дні міста-курорту навряд чи це зауважили. Додамо, що і фестиваль ансамблів та оркестрів, і карнавал були подарунком містянам та гостям Трускавця від місцевої влади – на це були потрачені певні суми з міського бюджету.

А от найсмачнішим подарунком, без сумніву, став велетенський торт, на який «скинулися» готелі, ресторани, кафе, поліграфічна фірма, пекарня та інші благодійники (перелік спонсорів торта буде опубліковано на офіційному сайті міськради). Торт не був високим, але довгим – він стелився змійкою практично від центральної площі аж до кафе «На здоров`я», де бажаючі могли втамувати спрагу газ-булькою на різні смаки. Задумувався торт як півтонний (500 кг), але в результаті вийшов важчим на 150 кг. Спекли гіганта в пекарні «Братрура».

Торт почали різати після офіційного привітання з Днем міста від міського голови та політиків різної категорії. Щоправда, під сценою в момент офіційної церемонії привітань та нагороджень людей було небагато, в той же час біля торта утворилася страшна тиснява. Як кажуть, на халяву і оцет солодкий. А тут не оцет, а торт-рекордсмен, який, як виявилося згодом, був ще й насправді дуже а дуже смачним.

Ну і про ще один подарунок хочеться сказати наприкінці. Мова йде про виступ Народного артиста України Віктора Павліка. Так склалося, що з самого початку виступ артиста був передбачений у програмі святкувань, проте згодом з ряду причин його було виключено. Оскільки співак разом з командою підготували нову хорошу концертну програму спеціально для Трускавця, то профінансувати виступ Віктора Павліка пообіцяв генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак. На ім`я міського голови було скеровано відповідний гарантійний лист, і виступ артиста все-таки включили в концертну програму. Протягом години часу Віктор Павлік збирав бурхливі оплески як жителів славного Трускавця, так і гостей з усіх-усюд. Обійшовся для Лева Грицака цей виступ Народного артиста України в суму 60 тисяч гривень.

За всі подарунки треба дякувати. Тож після бурхливих триденних святкувань Дня міста, Дня медика і Дня батька на Зелені свята хочеться подякувати всім причетним – організаторам, меценатам, артистам, волонтерам, учасникам, владі, трускавчанам, гостям, а насамперед Богові за те, що свята пройшли без ускладнень, ексцесів чи поганих наслідків.

Щодо критики. Критикувати можна завжди, і придертися можна навіть до стовпа – чого він там стоїть. Звісно, були певні моменти, яких могло б не бути – і якість звуку в багатьох випадках бажала бути кращою, і високі «залізні крокодили» карнавалу не могли проїхати під кабелями центральної алеї парку, і маса грошей потрачено з міської казни – як-не-як, а мільйон – це мільйон, і за ці кошти можна було зробити чимало реальних справ. Зрештою, можна би брати приклад зі Стрия, де День міста не святкують від початку війни, тобто вже шість років.

Але не будемо уподібнюватися тим анонімникам з «Джерел Трускавця», котрі розкритикували Лева Ярославовича Грицака і жодним словом не згадали про те, що меценат профінансував виступ Віктора Павліка. Не будемо шкодувати за викинутими на вітер грошима з міської казни, адже їх вже й так не повернеш. Адже зараз за чимось шкодувати – це додавати до меду дьогтю, а добрі люди так не роблять.

Свято, без сумніву, вдалося, і про це свідчать як кількість учасників святкувань Дня міста (і місцеві жителі, і гості з сусідніх міст та сіл, і відпочивальники з різних куточків України та зарубіжних країн), так і насичена програма. Адже впродовж трьох днів відбувалися різні заходи в різних локаціях, і кожен міг собі обрати що хотів – до вибору до кольору. Хтось провів ніч у музеї, хтось грав у інтелектуальні ігри, хтось слухав артистів з Буковини, хтось розважав діточок, хтось приміряв на себе карнавальні костюми, а хтось просто ласував смачним тортом і насолоджувався виступами улюблених співаків чи гуртів.

З Днем міста тебе, Трускавець! Чергова, 192-га сторінка твоєї історії перегорнута. На видноколі – нові перспективи. Участь в офіційній частині свята сільських голів Уличного, Доброгостова та Орова є доказом того, що Трускавець взяв курс на розширення та процвітання.

Володимир Ключак

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