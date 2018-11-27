Податкова знижка: що вона дає і як її отримати

By  | 27.11.2018 | Filed under: Акценти

Зі слів очільника Львівської юстиції Тараса Греня, багато українців, сплачуючи кошти за навчання, навіть не підозрюють про те, що можуть скористатись податковою знижкою на навчання.

Що це таке? Податкова знижка – сума, на яку дозволено зменшити розмір податку на доходи фізичних осіб, сплаченого особою на оплату нею послуг навчання.

Пам`ятка: не враховуються витрати на військову кафедру та інші курси в закладах освіти; не включаються в податкову знижку витрати на навчання за кордоном.

Особами, які мають право на податкову знижку, є громадяни України, які оплачують навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе або члена його сім`ї 1-го ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому числі усиновлені).

Які документи потрібні для отримання податкової знижки?

- Копія паспорта;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- Довідка про доходи за номером №3;

- Копія договору з закладом освіти;

- Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;

- Оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- Податкова декларація про майновий стан та доходи;

- Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування

Які кроки необхідно зробити для отримання податкової знижки на навчання?

- Оплатіть навчання та збережіть квитанцію про оплату для податкової;

- Отримайте від роботодавця довідку про доходи;

- До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;

- Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку!

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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