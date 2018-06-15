Подія, яка об’єднала два братні народи

3 червня відбулася знакова подія для українського та польського народів – вшанування загиблих українських військових на території Польщі, у прикордонному містечку Перемишль. За свідченням істориків на території цвинтаря в селі Пікуличі поховано понад дві тисячі українських військових та цивільних громадян, серед яких є Січові Стрільці, воїни Української Галицької Армії, полонені військові царської армії, а також (що донедавна викликало пересторогу та негатив у середовищі самих поляків) військові з армії ОУН-УПА.

Щодо самої поїздки, то відбулася вона в офіційному форматі за участі представників кількох областей західної України. Найчисленніша львівська делегація була очолена головою Львівської ОДА Олегом Синюткою та керівником Львівської обласної ради Олександром Ганущиним. Крім того захід відвідали окремі делегації з міст та районів області, серед яких представники з Дрогобича, Борислава, Трускавця та Дрогобицького району.

Цьогоріч було чимало представників різного штибу громадських організацій як польського, так українського походження, адже саме цього року до вшанування військових долучилися українці з місцевої діаспори та поляки, які симпатизують і підтримують українців. У цій братерській атмосфері, чи не вперше за останні кілька років, урочиста хода майоріла не лише українськими, але й польськими стягами, прапорами Євросоюзу, що символізують підтримку і братерство між нашими народами. І це не порожні заяви. Адже саме сьогодні українці в Польщі, як і поляки в Україні почувають себе досить комфортно. Для прикладу – курортний Трускавець, в якому за останні два роки кількість гостей із Польщі виросла в декілька разів. І це після кількарічних потужних провокацій, організованих російською агітмашиною та кремлівськими посібниками з Польщі та України! Адже у час війни з російським агресором підтримка сусідів-поляків для нас була і залишається вкрай важливою.

Тож сьогодні усі спроби спровокувати нас на конфлікт, влаштувати показове протистояння чи чергові акти вандалізму зведені до нуля. Під час вшанування українську делегацію та наших прихильників з Польщі оберігали поліцейські та представники Служби безпеки Перемишля. Навіть невеличкий мітинг, який налічував лише двох людей з банером, не попсував загальної урочистої та братерської атмосфери заходу. Єдине, про що просили українців так звані мітингарі – не використовувати бандерівської символіки. Українці сприйняли заклик цілком адекватно, мовляв, кожен з наших народів має право на своє трактування історії. Так було і так буде. Але помилки наших пращурів жодним чином не повинні вплинути на наше майбутнє. Це якраз той випадок, коли помилки історії таки навчили і нас, і поляків бути толерантними і не шукати ворогів там, де їх давно немає.

Василь Нетреба

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