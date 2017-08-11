Подорожувати з немовлятами стане комфортніше разом з Turkish Airlines

By  | 11.08.2017 | Filed under: Новини

Прапороносна авіакомпанія запрошує пасажирів з немовлятами, які подорожують на далекомагістральних рейсах, до більш комфортних перельотів із спеціально підготовленими для них  дитячими наборами для подорожей.

Turkish Airlines, для якої комфорт та задоволення пасажирів завжди на передньому плані і яка старається, щоб вони почувались комфортніше під час польоту, продовжує розвивати нові ідеї для чудового досвіду подорожей.

 У цьому напрямку, дослідивши потреби дітей 0-2 років та їхніх сімей, пасажирам, які подорожують з немовлятами на міжконтинентальних напрямках, з серпня місяця почали пропонувати підготовлений дитячий набір.

Разом із розробленою за спеціальним дизайном сумочкою в дитячому наборі знаходяться: пеленка для зміни підгузників,  одноразовий нагрудник, крем від попрілостей, дитячий лосьйон, дитячий шампунь, мокрі бавовняні серветки для новонароджених, лактаційні прокладки для грудей. Товари, що не містять парабенів, алкоголю, фарб, SLS та SLES (шкідливих хімічних речовин), були вироблені з урахуванням чутливості шкіри дитини.

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