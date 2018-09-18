Подвійний удар

/Чемпіонат області з хортингу та Відкритий кубок Львова – команда спрацювала кльово!/

15 вересня в центрі Львова в спорткомплексі Львівського національного університету ім. Івана Франка відбулося справжнє свято українського національного бойового мистецтва хортингу. Тут пройшли одразу два турніри – чемпіонат Львівської області з хортингу в розділах «Сутичка», «Показовий виступ» серед всіх вікових категорій, «Двобій» серед кадетів, юніорів та дорослих і Відкритий Кубок міста Львова серед дітей – молодших юнаків та дівчат, юнаків та дівчат від 8 до 13 років.

Подвійні змагання організувала і провела команда Львівської обласної федерації хортингу на чолі з Сергієм Дідусем та Львівська федерація хортингу, яку минулого року зареєстрував Анатолій Холівенков. На турніри до Галицького П’ємонту приїхали відомі команди з Києва – «Альфа», «Торнадо», «Пантера», новостворений та амбіційний «Сімуран», клуб «Мольфар» з Черкас, спортсмени з Рівного та звичайно, господарі – хортингісти Львова, команда Львівської обласної федерації хортингу – «Галицькі Леви» з Дрогобицького осередку хортингу та представники Трускавецького осередку хортингу «Сокіл». На урочистому відкритті більше ста спортсменів, батьків, тренерів, суддів вітали Президент Львівської обласної федерації хортингу Сергій Дідусь, Віце-президент Міжнародної федерації хортингу Віталій Плеханов, керівник Апарату Української Федерації хортингу Станіслав Федоров, представник Управління фізичної культури та спорту Львівської міської ради, адже турніри вдалося провести завдяки підтримці та сприянню керівника Управління Антона Нікуліна. Меценатом змагань також виступила будівельна компанія «Будінвестком».

Але тижні організації та підготовки, вітальні та напутні слова це лише прелюдія до головного дійства – власне двобоїв, сутичок і показових виступів. І юні спортсмени справді сповна виправдали затрачені зусилля на організацію двох турнірів. Чотири години без перерви безкомпромісна боротьба точилася на двох хортах. Завдяки професійній команді суддів два турніри пройшли без жодної травми. У відкритому Кубку Львова третє загальнокомандне місце виборола команда «Торнадо» з Києва (тренер Сергій Ковальов), перше командне місце за ще одним київським клубом «Альфа» (тренер Роман Кузнєцов). А ось Кубок за друге загальнокомандне місце залишиться на Львівщині – його володарем стала команда Львівської обласної федерації хортингу «Галицькі Леви» (тренер Денис Іваницький). У важкій боротьбі золоті медалі Кубка Львова для команди «Галицькі Леви» вибороли Вадим Дудник у віковій категорії 8-9 років 35-40 кілограм, Роман Столяр став чемпіоном в категорії 8-9 років, 30-35 кілограм та Маркіян Шовгенюк у віці 10-11 років, 40-45 кілограм. Єдине срібло для команди здобув Володимир Хомин у віковій категорії 8-9 років, вага 20-25 кілограм. Бронзові медалі здобули Максим Іванців у категорії 10-11 років 35-40 кілограм та Роман Зінов’єв у віці 12-13 років 50-55 кілограм. Відкритий Кубок Львова став першим турніром для представника Трускавецького осередку хортингу Назара Гіщака, який чинив достойний опір більш досвідченим спортсменам з Києва та виборов четверте місце і диплом за волю до перемоги.

На чемпіонаті Львівської області в розділі «Показовий виступ» «Галицькі Леви» вибороли сім золотих медалей. В командному розряді змагань у віці 12-13 років першими стали Роман Столяр, Данило Гера, Вероніка Ткачук, Роман Зінов’єв та Остап Ліщинський. В парному розряді серед кадетів 14-15 років золото вибороли Семен Фаль та Андрій Дубовий (тренер Денис Іваницький).

Шквал оплесків, найвищі бали 6.0 та золото в розділі «Показовий виступ» здобула доросла п’ятірка 18 плюс спортсменів Львівської федерації хортингу – представники патрульної поліції Львова спецпідрозділу «ТОР» Анатолій Холівенков, Микола Лепський, Олег Кійко, Назар Хащевський та Олександр Федорчук. Технічні кидки та видовищне розбивання бетонних брил руками та ногами продемонстрували, що згуртована команда Львівської обласної федерації хортингу підсилилася потужною федерацією у місті Львові. А, значить, нас чекають нові яскраві та видовищні турніри у Львові та на Львівщині – в Дрогобичі та Трускавці.

Іра Циган

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