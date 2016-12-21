Приємною несподіванкою для кількох дуже малозабезпечених людей з інвалідністю стали добротні подарунки від керівника санаторію «Шале Грааль» добродія Бориса Супіханова, які передала пані Іванна Здерок.

Щиросердечно від імені цих людей та активу Трускавецької міської асоціації інвалідів дякую цим добрим, безкорисливим людям за радість свята, яке вони дарують потребуючому ближньому! Нехай Всевишній дарує Вам довгі та щасливі роки життя, міцне здоров`я, радість від кожного прожитого з користю для людини дня!

З повагою, Надія Заблоцька

Трускавецький вісник

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