Поетичні акварелі Трускавця

Таке природа диво сотворила

На цій землі серед лісів і квіт.

Що в батьківських місцях якась незламна сила

Що рве нам душу, тягне, як магніт…

У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя. Це рідний батьківський край, де вперше дитиною побачила світ, ясне сонечко. І де б людина не жила потім, а зі своїм краєм пов’язана невидимою пуповиною.

Краєзнавчу зустріч «Поетичні акварелі нашого краю», яка відбулась 16 травня в центральній міській бібліотеці м. Трускавця, було присвячено спогадам про пам’ятне і незабутнє, про творчих людей, які шанують свій рідний край, вивчають його історію, оспівують нашу землю і змальовують її неповторну красу.

Гостям заходу випала нагода поспілкуватися з людиною, яка надихнула на створення фільму вулицями старого Трускавця, відомим краєзнавцем, дослідником, засновником клубу «Сива давнина» Миколою Іваником та переглянути документальний фільм «Спацер по старому Трускавцю».

Поет, історик, художник, людина, яка робить великий вклад в мистецьке та культурне життя Трускавця п. В’ячеслав, крім цього є ще й професійним художником. Ним створено низку високохудожніх живописних полотен. А його вірш про матіоли викликав у присутніх хвилю емоцій.

Не залишають байдужим жодного читача поезії Стефанії Шумило. Коротке відео про поетесу, яка розкриває непідробні почуття любові до рідного краю, його природи запалили душі вдячністю і гордістю за творчих людей нашого краю.

Почуття у фарбах… Відеопрезентація виставки картин Наталі Поліщук милувала око. На її полотна є великий попит, мисткиня також зачаровує своїм поетичним словом..

Атмосфера заходу була дуже теплою. Щире слово вдячності бібліотекарі висловлюють гостям, які завітали на краєзнавчу зустріч. Наприкінці було зроблено спільне фото на згадку.

Ореста Касперська

Також читайте