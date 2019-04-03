Поезія є рушієм сили волі націй та народів. Найбільше втілив поезію думки у життя Т. Г. Шевченко, вклад якого є Біблією української поезії дотепер. Поезія класиків української літератури І. Франка і Л. Українки крізь віки надихала людей на боротьбу за краще життя.

Сучасна поезія перебуває у розквіті сил та своїх можливостей. Поряд з такими «брендами» української поезії як С. Жадан, Ю. Андрухович, Ліна Костенко ми маємо когорту сучасних високопрофесійних поетів. О. Дяк, І. Павлюк, В. Чайковська, О. Лишега, М. Людкевич, В. Куйбіда творять шедеври поезії, які вражають читачів.

10 квітня в центральній бібліотеці м. Трускавця було проведено перегляд літератури «Поезії засвічена зоря». Бібліотекар абонементу І. Цимбаляк ознайомила присутніх з поетичними творами класиків української літератури, а також з сучасними майстрами поетичного слова. Стихія написання вірша – процес несвідомий, а процес читання – безкінечний. Насолоджуйтесь кожним рядком.

Підготувала О.Л. Зикіна, бібліотекар абонементу Трускавецької ЦБС

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