Пофієстили на славу!

Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати» ввійшов у п’ятірку наймасовіших фестивалів України! Про це повідомила завідувачка редакції культурологічних передач Українського радіо, ведуча програм «А ми до вас в ранковий час», «Найкращі пісні минулого століття», «Мистецька афіша» «Від суботи до суботи», «Вечірній клуб актриси Лариси», Заслужена артистка України Лариса Недін.

Це визнання, але в цьому факті немає нічого дивного. Ще минулого року, коли генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак виступив з ініціативою запровадження нового фестивалю, який би популяризував сучасну українську пісню, на Фієсту завітала рекордна для Трускавця кількість учасників та глядачів. А про 2017 рік і говорити не доводиться – тільки учасників близько 800, а скільки глядачів побачило виступи – не порахуєш!

Гран-прі фестивалю за хореографію отримав зведений колектив з Дрогобича у складі ансамблів «Viva» та «Радість». Гран-прі були відзначені і виконавці-солісти, а також колектив «Підгір`я» зі Львова. Нагороди фестивалю роз`їхалися на Київщину та Івано-Франківщину, у Тернопілля та Запоріжжя, словом, всюди, де плекають та шанують українську пісню.

Добре продумана програма фестивалю дозволила кожному знайти в ньому щось своє. Діти малювали малюнки для воїнів, майстри вчили виготовляти кольорові свічки, а любителі техніки любувалися ретромашинами та фотографувалися на їх фоні. Варився куліш, і був він особливо смачним ще й тому, що готували та роздавали його воїни АТО під проводом Леоніда Федевича. Під час Гала-концерту членів журі та майстрів мистецтв кожен міг докластися до нашої майбутньої перемоги, вкинувши символічну лепту у скриньку допомоги для воїнів. А співати та танцювати кожен міг скільки душі забаглося…

Народне гуляння – це спосіб об`єднати людей, вселити віру в краще, дати надію і запалити вогник радості в очах. Часто ці очі сумні, бо війна, бо хвороба, бо мало грошей, бо щоденні проблеми. Посмішки та оплески стареньких одиноких людей та хворих на ДЦП дітей – це було на Фієсті! Діти, які бігали, стрибали, веселилися, і їхні щасливі батьки – це було на Фієсті! Відпочивальники з Азербайджану, Польщі, Молдови, Узбекистану, Німеччини та інших країн, які захоплювалися українською піснею та вмінням радіти – це теж було на Фієсті! Як і непідробна щирість, бажання добра, миру, всього най-найкращого. А крім цього була ще й чудова погода, яку подарувало небо у ці два дні. Та й не завжди побачиш разом і послухаєш безкоштовно знаних Віктора Павліка, Миколу Свидюка, Олега Шака, Олександра Василенка, Тетяну Доканіну, Катерину Станжицьку та інших зірок української естради. Весь народ підспівував, коли звучали «Шикидим», «Доню моя, доню», «Зелен клен», «Я піду в далекі гори» та інші культові пісні.

Свято вдалося на славу – це відзначають і трускавчани, і гості курорту. Якщо описувати певні негативні моменти, то вони були теж. Співпадіння в часі двох фестивалів, співпадіння різних заходів, невдоволення тих, хто очікував чогось гіршого, хто не може спокійно спостерігати, коли у Трускавці все добре. Так, для них це негатив, вони зі шкіри пнуться, щоб щось було не так. Але не вдалося їм зіпсувати свято, охорону Фієсти взяли на себе АТОвці, а заклики до ігнорування не отримали підтримки серед простих трускавчан та жителів сусідніх міст.

Вечір неділі. По-літньому гаряче сонце потихеньку скочується за обрій і немов махає ручкою, кажучи всім «До побачення!». Останні акорди Гала-концерту «Трускавецької фієсти-2017» зависають у цвіті каштанів, губляться між трояндами, нахиляються до перших крапельок вечірньої роси. Набігані діти сонно хитають голівками, наспівані і щасливі батьки та дідусі спацерують вулицями нашого прекрасного курорту до своїх домівок, а відпочивальники з усіх-усюд вечеряють та обговорюють побачене.

Сторінки календаря невпинно відлітають у пориві часу, і Фієста-2017 вже стала історією. Красивою, яскравою, виразною сторінкою в святкуванні 190-ліття курорту. Нехай таких сторінок у житті Трускавця буде чим побільше!

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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