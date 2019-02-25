Поговорили про аліменти

14 березня в URBAN-бібліотеці м. Трускавця відбулася правопросвітницька зустріч спеціалістів Трускавецького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, адвокатів міста та мешканців. Темою для зустрічі були питання, які виникають при виплаті та отриманні аліментів.

Наталя Гайгель, головний державний виконавець Трускавецького міського відділу ДВС ГТУ юстиції у Львівський обл., висвітлила питання щодо правових аспектів стягнення аліментів, та яка чекає відповідальність на недобросовісних батьків, вона ж і модерувала всю зустріч. Діана Оксаніченко, старший державний виконавець Трускавецького міського відділу ДВС ГТУ юстиції у Львівський обл., давала роз’яснення щодо стягнень аліментів, а Роман Костишин, заступник начальника Трускавецького міського відділу ДВС ГТУ юстиції у Львівський обл., роз’яснював нові законодавчі норми щодо вивезення дітей за кордон при згоді та незгоді одного із батьків та розповів про стягнення аліментів з-за кордону.

Зустріч проходила дуже жваво, велося багато дискусій з кожного питання, але у легкій, невимушеній атмосфері, навіть із дотепними жартами.

По кожному питанні і державні виконавці, і адвокати міста дискутували щодо узгодженості між собою різних юридичних нормативних документів, які виникають правові колізії в їх практиці, спірні питання і можливі шляхи їх вирішення, юридичні нюанси, судові практики, ділилися своїм практичним досвідом.

Мешканці, що прийшли на зустріч, отримали вичерпні відповіді на всі свої питання не лише від працівників виконавчої служби, але найрізноманітніші доповнення практично від кожного адвоката, та по декілька можливих шляхів вирішення свого питання та розв’язання конфлікту. Адже універсального і єдино правильного рішення проблеми немає, все залежить від дуже великої кількості індивідуальних обставин, та особливостей стосунків між сторонами, тому до кожного стягувача і боржника аліментів застосовується індивідуальний підхід. Можна сказати цілий юридичний консиліум міста розбирав кожне окремо взяте конкретне питання чи ситуацію, яка виникла у людей, що прийшли на зустріч.

В URBAN-бібліотеці є роздаткові матеріали з питань аліментів та контакти, куди можна звернутись за належною фаховою консультацією.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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