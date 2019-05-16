№93794 ПОЇХАТИ З ДИТИНОЮ ЗА КОРДОН ЛЕГКО!

ВАЖЛИВО: Ці зміни до законів дозволяють тимчасово виїхати з дитиною за кордон без обов’язкового отримання нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

Нові правила стосуються виїзду дитини, чиї батьки розлучені або проживають окремо, а один із них сплачує аліменти на дитину або заборгував із їх сплатою. Метою такої поїздки мають бути:

✔лікування;

✔навчання;

✔ участь у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах;

✔оздоровлення та відпочинок.

Розповідаємо порядок виїзду за кордон, якщо дитина проживає з одним із батьків, який не перешкоджає другому з батьків у побаченнях і спілкуванні з дитиною.

У такій ситуації не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини на строк до 1 місяця.

Який алгоритм дій?

1)Повідомте другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки рекомендованим листом,якщо відоме місце його проживання;

2) Пред’явіть на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про визначення (підтвердження) місця проживання дитини.

Працівники прикордонної служби можуть попросити вас пред’явити документи, які підтверджують підстави та строк перебування з дитиною за кордоном. Однак вимагати нотаріально посвідчену згоду на виїзд від другого з батьків не мають права!

ПАМ`ЯТКА: За умисне порушення строків перебування за кордоном наступає адміністративна відповідальність – штраф від 1700 до 3400 грн. та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.

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