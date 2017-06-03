Покажуть ретро-фільм про Трускавець

У Трускавці в УРБАН-бібліотеці (вул. Бориславська, 36) відбудеться показ фільму про Трускавець, знятого на початку 1990-х років. Про це повідомив режисер фільму Тарас Варивода. Показ ретро-фільму про Трускавець пройде у середу, 7 червня, о 17.00.

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