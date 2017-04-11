Покликання Мирослави Кот

Таке моє покликання, така моя доля незрадлива, любов до вишивального мистецтва. Працюючи на педагогічній ниві близько 50 років у галузі математики, я завжди мала зацікавлення якнайглибше вивчити традиційну мистецьку культуру тієї землі, звідки батьки, де живу, яку люблю, а її людей шаную за їх мистецький хист, за їхню чесну працю. Хочу, аби та народна мудрість, те мистецьке багатство не пропали в буденному вирі життя, а постійно існували, засвідчуючи незвичайну самобутність нашого етносу.

Мирослава Кот

Вчора, 11 квітня 2017 р., в рамках святкування «Великдень в Трускавці» відкрилася виставка вишитих робіт Мирослави Кот «Я маю в серці те, що не вмирає». Ця виставка присвячена світлій пам’яті Мирослави Петрівни Кот. Неймовірній Людині, красивій Жінці, талановитій Майстрині.

На відкриття виставки приїхали гості, друзі, учениці мисткині, іі рідна сестра п. Оля Гут, численні шанувальники творчості знаної вишивальниці. Виступом бандуристок Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького (викладач Леся Баб`як) розпочалося дійство, а фільм про Мирославу Кот нагадав усім присутнім, якою цікавою особистістю вона була.

Багато гарних слів було сказано, спогади лились рікою…

Мирослава Кот – Заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

Народилася Мирослава Кот у 1933 році у Варшаві в сім’ї бойка та лемкині. У 1943 її батьки переїхали до Дрогобича.

В дитячі роки мати Марія навчала Мирославу вишивати, в’язати, шити одяг.

У 1951 закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут. Викладала математику в сільських школах Дрогобицького району.

З 1962 року працює викладачем кафедри математичного аналізу Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. У 1980 році розпочинає навчати вишивці студентів у рамках секції народної вишивки на базі факультету громадських професій педінституту.

У 1986 році атестаційною комісією Спілки художників України Мирославі Кот було присвоєно звання Народний майстер декоративно-ужиткового мистецтва України. В цей час Мирослава Кот багато працює з фондами Дрогобицького краєзнавчого музею, вивчає бойківську вишивку. Їй вдалося відновити декілька уже забутих питомо бойківських технік вишивання, зібрати словник народних термінів, віднайти аналоги архаїчних елементів бойківської вишивки у вишивці Полісся та Лемківщини.

Стараннями Мирослави Кот на базі Дрогобицького педінституту створена в 1991 перша в Україні кафедра методики та історії народних художніх промислів.

У період з 1989 по 1997 рік проводиться більше 30 виставок п. Мирослави Кот, персональних та колективних (разом з учнями).

За збірку колекції старовинних бойківських орнаментів одягу отримала обласну премію імені Анатоля Вахнянина в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики й архітектури в номінації «Народна творчість». Однак грошову премію одразу ж віддала на видання книг спілки народних майстрів.

Переможець ХІ конкурсу ім. Мирона Утриска.

У 1995 році Мирославі Кот присвоєне звання Заслуженого майстра народної творчості України.

У 2012 році сесією Дрогобицької міської ради вишивальниці присвоєне звання «Почесний громадянин міста Дрогобича».

Вишивки Мирослави Кот експонуються у багатьох музеях та приватних колекціях України, Сполучених Штатів, Канади.

Померла Мирослава Кот 31 грудня 2014 року на 82-ому році життя у Дрогобичі.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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