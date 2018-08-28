Полакований паркет – подарунок школярам від мецената

Школи Трускавця готові прийняти учнів та приступити до початку нового навчального року. Хоча з незалежних від Трускавця причин не всі школярі нашого міста у вересні будуть забезпечені підручниками, про що на сьогоднішній нараді в мерії сказав начальник відділу освіти Орест Лобик, та в цілому школи готові до повноцінного початку навчання.

У навчально-виховному комплексі «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця в коридорі дитячого крила проведено ремонт паркету та лакування площею 185 квадратних метрів. Роботи зроблено силами ремонтної бригади готельно-курортного комплексу «Карпати» за фінансової підтримки мецената Лева Грицака. Як кажуть, хороший приклад для наслідування. Побільше б Трускавцю таких меценатів!

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