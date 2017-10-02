«Полімінерал» роками не виконував приписів екоінспекції

Обвал, що стався на Львівщині в зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», був спровокований землетрусом 0,8 бала, але стався через те, що там утворилися пустоти і підприємство, яке зараз є у приватній власності, впродовж років не вживало заходів задля того, аби усунути небезпеку. Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник, передає кореспондент ІА ZIK.

Він запевнив, що на сьогодні «ситуація не є загрозливою», однак застеріг мешканців, щоб вони не наближалися до місця обвалу і «не робили атракцію». У зоні ризику – ще приблизно 50 м довкола місця, де утворилося провалля. Очікується, що схил буде вирівнюватися, тому будуть ще додаткові зсуви.

«На місце одразу запросили фахівців Івано-франківського національного університету нафти і газу, які провели моніторинг тектонічної напруги по периметру обвалу для того, щоб з’ясувати, чи є небезпека подальших обвалів у напрямку дороги», – зазначив Руслан Гречаник.

Разом з тим, офіційні висновки експертів обіцяють оприлюднити лише сьогодні по обіді.

Також у департаменті екології готують подання в Кабмін, щоб були виділені з резервного фонду кошти на запобігання аналогічним ситуаціям у майбутньому. Яка сума для цього потрібна – мають визначити фахівці, однак, за словами Руслана Гречаника, лише на проведення комплексного дослідження зони виробітку рудників №1 і №2, а також зони впливу їх виробітку, потрібно «не менше, як 1,5 млн грн». Якщо уряд виділить відповідні кошти, такі дослідження можуть бути закінченні орієнтовно впродовж двох місяців.

«Також голова ОДА дав доручення правоохоронним органам провести відповідне розслідування і притягнути винних до відповідальності», – зазначив Гречаник.

Начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич заявив, що зсув «був прогнозований ще 10 років тому» і що «це не перше провалля, яке буде очікувати нас на цьому об’єкті».

Він повідомив, що Держекоінспекція впродовж уже трьох років проводить моніторинг і вносить відповідні приписи реагування. Однак підприємство не виконує вимог, які передбачені договорами. Зокрема, воно мало наповнити пустоти відповідними розсолами, але не зробило цього. А 26 вересня термін виконання всіх приписів закінчився.

«Усі матеріали скеровані у правоохоронні органи, у Фонд державного майна, прокуратуру та СБУ», – зазначив Микола Маланич, а також додав, що, за його інформацією, кримінальне провадження стосовно цієї ситуації було «відкрито ще три місяці тому».

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що на Львівщині стався обвал карстової породи діаметром 200 метрів і глибиною 30 м. Це відбувся на території с. Модричі, Дрогобицького району, за 300 метрів від дороги та 1 км до найближчої будівлі.

Щоб запобігти надзвичайній ситуації техногенного характеру, протягом двох днів тут проводили необхідні заходи. На місці події організовано цілодобовий моніторинг ситуації та виставлена охорона по периметру провалля. Через загрозу надзвичайної ситуації на автодорозі Дрогобич-Трускавець обмежено руху великовантажного транспорту.

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