Поліцейські повідомили про підозру за фактом грабежу 22-річному уродженцю Дрогобицького району

У Дрогобицький відділ поліції наприкінці минулого року звернулася місцева мешканка, котра повідомила, що близько десятої вечора на одній з вулиць міста невідомий вирвав у неї сумку в якій знаходилися мобільний телефон «SUMSUNG GALAXY» та кошти в сумі 400 гривень. Сума завданих збитків становить 3600 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 22-річний уродженець одного з сіл району.

За цим фактом було відкрито провадження за ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Працівники поліції довели причетність зловмисника до скоєння злочину та оголосили йому про підозру.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький відділ поліції

Трускавецький вісник

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