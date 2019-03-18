Поліцейські просять зголоситися очевидців стрілянини на площі Франка у Бориславі

В Бориславське відділення поліції 13 березня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що на площі Івана Франка невідома особа здійснила постріли у чоловіка, після чого втекла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілого, раніше судимого 45-річного місцевого мешканця, із пораненнями ноги було доставлено у лікарню та прооперовано. Наступного дня, 14 березня, близько десятої ранку чоловік помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, який здійснив постріли. Призначено експертизи, в тому числі і судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті мешканця Борислава.

Поліцейські просять очевидців події чи осіб, які володіють інформацією, що допоможе розкрити цей злочин, зголоситися у найближчий відділ поліції, або на оперативну лінію 102.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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