Поліцейські розшукують водія-втікача, який насмерть збив жінку-пішохода у Дрогобицькому районі

By  | 30.10.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 жовтня о 20.55 на автодорозі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий поблизу села Нижні Гаї у Дрогобицькому районі.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на жінку-пішохода, віком близько 30-35 років, після чого втік з місця події. Жінка від отриманих травм померла на місці події.

Поліцейські встановлюють особу загиблої, а також особу водія-втікача та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Прохання до очевидців смертельної автопригоди зателефонувати на оперативну лінію чи звернутися у найближчий відділ поліції.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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