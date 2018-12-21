Поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі

У Бориславське відділення поліції 27 грудня надійшло повідомлення про шлункові розлади у п’ятьох дітей, котрі разом з батьками приїхали з Києва, Запоріжжя, Мелітополя та Львова та відпочивали в одному з готельних комплексів у селищі Східниця. Четверо з дітей віком по чотири роки та один – однорічний. Попередній діагноз, який встановили медики – «синдром циклічної блювоти, диспепсія шлунково-кишкового тракту».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Попередньо встановлено, що діти могли отруїтись, плаваючи у басейні готельно-відпочинкового комплексу. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте