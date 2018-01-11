Поліцейські застерігають: шахраї видурюють гроші у власників банківських карток!

Шахраї представляються працівниками банку та повідомляють, що картку банк невдовзі заблокує і з неї необхідно негайно перерахувати кошти на вказані ними телефонні номери. Або ж надсилають повідомлення про те, що картка заблокована і для її розблокування необхідно надати її номер, після чого знімають з рахунку усі кошти.

Правоохоронці вкотре нагадують – ні за яких обставин нікому не повідомляйте персональні дані щодо банківських карток та рахунків! Банки володіють усією необхідною інформацією і телефонувати до вас у них немає потреби.

Якщо у вашій слухавці пролунало: «Я – співробітник банку, надайте мені персональні дані вашої картки» – відразу звертайтесь у найближчий відділ поліції чи зателефонуйте на 102.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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