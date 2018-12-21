Поліцейські затримали трьох зловмисників з Дрогобича, причетних до щонайменше 18 крадіжок у Трускавці, Моршині та Львові

By  | 09.01.2019 | Filed under: Новини

Працівники підрозділів кримінальної поліції Головного управління Нацполіції Львівщини під час проведення комплексу оперативних заходів у місті Моршин 4 січня близько 1.40 затримали двох зловмисників під час вчинення крадіжки з місцевого магазину.

Як з’ясували правоохоронці, жителі міста Дрогобич віком 21 та 15 років,  пошкодивши вікно, проникли у приміщення торгового закладу і викрали алкогольні та тютюнові вироби, а також кошти в розмірі 1100 гривень.

Згодом поліцейські затримали їх спільника, 16-річного жителя Дрогобицького району. Загалом вони причетні до 18 крадіжок з проникненням.

«Зловмисники діяли на території Моршина, Дрогобича, Трускавця та Львова. Вони причетні до крадіжок з магазинів, торгових кіосків, аптеки, перукарні  та квартири. Всередину приміщень потрапляли через вікно чи вхідні двері і виносили грошові кошти, продукти, алкогольні та тютюнові вироби, мобільні телефони, золоті прикраси, техніку та інше майно Під час санкціонованих обшуків було вилучено знаряддя скоєння злочинів, а також частину викрадених речей», – розповів заступник начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмисникам поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За рішенням суду старшому з них обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 28 тисяч гривень, двом неповнолітнім – домашній арешт. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.  Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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