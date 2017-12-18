Поліція викрила подружжя педагогів-наркодилерів

Оперативники Департаменту протидії наркозлочинності (ДПН) Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) за процесуального керівництва Генпрокуратури викрили протиправну діяльність подружжя наркозбувачів. Зловмисники, мешканці Львівської області, налагодили канал постачання з країн Євросоюзу та подальшої реалізації в Україні наркотиків і психотропів.

Поліцейські з’ясували, що наркодилерами виявилися вчителі середньої школи. Один з педагогів викладав основи безпеки життєдіяльності та історію, а інший – англійську мову.

Оперативники провели низку необхідних дій та вилучили в подружжя значну партію наркотичних і психотропних речовин. Серед вилученого, зокрема – 100 г амфетаміну, 0,5 л опію ацетильованого та 100 г опію екстракційного.

Крім того, вилучено понад 100 пігулок наркотичного лікарського засобу «Subutex» і 57 флаконів лікарського засобу «Тропікамід», а також понад 150 пігулок лікарського засобу з вмістом прекурсору «псевдоефедрин». Цей препарат використовується для виготовлення метамфетаміну. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень.

Наразі чоловіка і жінку заарештовано. Слідчі інкримінують затриманим протиправні дії, пов’язані зі збутом наркотиків і психотропів (ч. 3 ст. 307 КК України). За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України

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