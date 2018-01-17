Поліція затримала депутата міськради Борислава за хабарі на 300 тис.

У середу, 17 січня, на Львівщині поліція затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад, який вимагав хабар за вирішення земельних питань. Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про посадовця Бориславської міської ради.

«Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань. Загальна сума одержаної зловмисником неправомірної вигоди становить майже 300 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколами комісії земельних відносин на сайті Бориславської міськради, очолює комісію 59-річний депутат Василь Піх.

Процесуальні заходи проводили у межах кримінального провадження за прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою. Правоохоронці перевірять причетність інших осіб, в тому числі працівників міської ради, до вчинення правопорушення.

Мар’яна Вербовська, Zaxid.Net

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