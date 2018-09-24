Полоністичний науково-інформаційний центр – міжнародний партнер наукової конференції «На пограниччях культур і народів» у Саноку

13 – 15 вересня 2018 року Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька вже вп’яте виступив міжнародним партнером наукової інтердисциплінарної конференції «На пограниччях культур і народів», яка від 2013 року щороку відбувається у Державній вищій професійній школі імені Яна Ґродка у Саноку (Польща). Про це на офіційному сайті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка інформує прес-служба Центру.

У рамках Міжнародного наукового форуму впродовж останніх років своїми науковими поглядами та концепціями поділилися науковці Дрогобицького педуніверситету Павло Скотний, Світлана Щудло, Олена Квас, Марія Каралюс, Ірина Бермес, Олександра Німилович, Олена Галян, Ігор Галян, Віра Меньок.

Цьогоріч Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка на конференції у Саноку вже не вперше представили доценти Павло Скотний, Віра Меньок та Олександра Німилович, зі своїми доповідями долучилися також доценти Ірина Лозинська, Олександра Проць і викладач Оксана Бобечко. Павло Скотний виголосив доповідь про актуальні проблеми вимірювання та диференціації доходів населення України, Віра Меньок розповіла про етичний обов’язок щодо Іншого у текстах Сергія Жадана про війну на Сході України, Ірина Лозинська торкнулася проблем русифікації в Галичині під час адміністрування Георгія Бобринського, Олександра Проць розповіла про права людини як цінність на основі теоретичного й емпіричний аналізу досліджень української та польської молоді, музикознавчі доповіді Олександри Німилович та Оксани Бобечко стосувалися творчості Модеста Менцинського і Людомира Ружицького та кобзарства на українсько-польському пограниччі.

Серед учасників конференції були науковці з Польщі, України, Словаччини. Впродовж трьох днів пленарних та секційних конференційних засідань було виголошено близько шістдесяти наукових доповідей із різних галузей гуманітаристики, суспільних та економічних наук. Наукове насичення конференції урізноманітнювалося такими культурними заходами, як концерт бандуристок гурту «Ґердан» з Івано-Франківська у Саноцькому Замку; відвідини галереї відомого польського художника Здіслава Бексінського, життя та творчість якого пов’язані з Саноком; екскурсія в одному з найбільших у Європі Саноцькому музеї під відкритим небом.

Слова вдячності за відмінно організовану конференцію Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька висловив її організаторам – науковим працівникам Державної вищої професійної школи імені Яна Ґродка у Саноку доктору Йоланті Карольчук та професору Робертові Ліпельтові. «Сподіваємося, що у наступні роки Полоністичний центр Дрогобицького педуніверситету надалі виступатиме міжнародним партнером Саноцької конференції «На пограниччях культур і народів», під час якої науковці Франкового вишу зможуть поділитися своїми науковими концепціями порозуміння, єднання та творення спільних вартостей у культурному просторі українсько-польського Пограниччя», – кажуть в Центрі.

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