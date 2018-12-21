Поляки повертаються до Трускавця

By  | 02.01.2019 | Filed under: Новини

Введення воєнного стану на частині території України хоча й відбилося на кількості іноземних гостей, але не було провалом курорту, як це мало місце в 2014 році. На цьому 2 січня під час свого виступу на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді наголосив міський голова Андрій Кульчинський. Він зазначив, що відсутність воєнних дій та ажіотажу навколо воєнного стану дали позитивний ефект, і іноземці повертаються до Трускавця. Як зазначив міський голова, під час обходу міста 31 грудня він часто чув польську мову, що свідчить про те, що поляки знову обирають Трускавець для лікування та відпочинку.

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