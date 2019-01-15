Помер парох села Уличне

By  | 15.01.2019 | Filed under: Новини

14 січня після важкої недуги на 79-му році життя і 51-му році священства відійшов у вічність митрофорний протоієрей Євген Кохан, парох храму святої мучениці Параскевії УГКЦ с. Уличне Дрогобицького району Львівської області. Про це повідомили в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ.

Сьогодні, 15 січня, о 17.00 відбудеться священичий парастас (церква св. Параскеви, с. Уличне). Чин похорону та Архиєрейська Божестванна Літургія пройдуть завтра, 16 січня, о 11.00 (церква св. Параскеви, с. Уличне).

Отець Євген Кохан народився 7 січня 1941 року в м. Бурштин Івано-Франківської обл. У 1965 р. о. Євген закінчив навчання в Одеській духовній семінарії, а в 1969 р. – в Московській духовній академії. 28 серпня 1968 року в м. Загорськ (Росія) отримав священичі свячення з рук владики Філарета (Вєтрова).

Душпастирське служіння о. Євген здійснював на наступних парафіях:

1. Настоятель храму Стрітення Господнього РПЦ с. Мельнич Жидачівського району Львівської області 1969-1971 рр.

2. Настоятель храму святої мц. Параскевії с. Уличне Дрогобицького району Львівської області 1971-1999 рр.

3. Парох храму святої мц. Параскевії с. Уличне Дрогобицького району Львівської області з 1999 р. по 2019 р.

Вічная йому пам`ять…

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