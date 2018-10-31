Помічника судді Дрогобицького суду оштрафували на 20 тис. грн за хабар

By  | 13.11.2018 | Filed under: Новини

Суддя Трускавецького міського суду Львівщини Володимир Марчук визнав винним та оштрафував Івана Якиміва, який працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду, та його спільника Ігоря Когута за вимагання тисячі доларів хабара.

Як вказано у вироку суду, яке оприлюднили у реєстрі 9 листопада, у травні 2016 року Іван Якимів, працюючи помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля, та його спільник Ігор Когут вимагали від жінки хабар за сприяння у швидкому розгляді цивільного позову про успадкування частки будинку. За вплив на суддю обвинувачувані вимагали тисячу доларів хабара. Однак 18 травня після отримання хабара помічника судді було затримано.

Обвинувачені Іван Якимів та Ігор Когут визнали свою провину та уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. оштрафував Івана Якиміва на 20,4 тис. грн, а Ігоря Когута на 14,4 тис. грн.

Додамо, що зараз суддя Руслан Дубель та Іван Якимів, який був його помічником, уже не працюють у Дрогобицькому міськрайонному суді.

Софія Лазуркевич, Zaxid.Net

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