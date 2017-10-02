Понад 1,4 млн гривень – на моніторингові дослідження території обвалу рудника

By  | 10.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, сьогодні, 10 жовтня, під час сесії Львівської обласної ради, депутати прийняли рішення про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення моніторингових дослідження і передбачення розвитку подальшої ситуації  в зоні впливу рудника №2 ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

 «На цей моніторинг передбачили 1 млн 483 тис грн на повний комплекс досліджень, але ми будемо відбирати інституцію з допомогою конкурсу», – зазначив директор департаменту екології та  природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Для цього на конкурсній основі залучать наукові інституції, які на сьогодні вже зголосилися, серед них -  Національний університет «Львівська політехніка»,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ТзОВ «Інститут «Гірхімпром», а також німецька компанія K-UTEC.

«Депутати підтримали це рішення, відтак кошти виділять і незабаром ми оголосимо у системі закупівель «Prozorro» конкурс. Кожна інституція пропонує свої методи досліджень, ми їх детально розглянемо, пропишемо відповідні технічне завдання» – додав Руслан Гречаник.

Головне завдання – повністю охопити дослідженням рудник №1, №2 та всі хвостосховища та, окрім того, зони впливу цих рудників.

Зазначимо, що саме дослідження проводитимуть майже 2 місяці.

Також Руслан Гречаник зазначив, що на сьогодні, уже провели попередній моніторинг на місці і дотичних до нього територіях.

Фахівці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу виявили тектонічну напругу землі в радіусі 50 м навколо провалля та точкові – на відстані 300- 400 м.

Оскільки у зоні впливу відроблених територій рудника № 2 розташовані об’єкти інфраструктури,  підготували звернення в Кабінет Міністрів України щодо виділення коштів для проведення першочергових заходів із запобігання негативних наслідків у результаті обвалу земної поверхні на території Дрогобицького району в межах земель гірничого відводу ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Серед заходів:

- будівництво об’їзної автомобільної дороги та автомобільного моста; влаштування двох кільцевих транспортних розв’язок;

- винесення електричних опор, будівництва повітряних ліній електропередач;

- перенесення водогону Гірне-Дрогобич.

Зазначимо, що станом на сьогодні, прийнято рішення про звернення до всіх правоохоронних органів з метою відкриття кримінального провадження щодо розслідування цієї ситуації.

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