Понад 400 потребуючих дітей з’їдуться до Трускавця на свято

Уже другий рік поспіль Всеукраїнський соціальний проект «Сімейні Вікенди» та Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» спільно влаштовують масштабні святкування для найменших жителів Львівської області, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Грандіозні святкування з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей відбудуться 1 червня у Трускавці на майданчику перед дельфінарієм. Це буде благодійне свято, на яке запрошено понад 400 незахищених дітей зі всієї Львівської області, що так потребують нашої уваги та турботи. Зокрема, керівництво дельфінарію «Оскар» запросило на свято дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, інтернат-вихованців, якими займаються Волонтерський рух, Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла та Трускавецька міська рада. Запрошено проблемних та вуличних дітлахів із єдиного діючого в області Притулку для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації. А також нащадків бійців і загиблих в АТО, дітей Героїв Небесної Сотні, якими опікується мегапроект «Мій тато захищає Україну».

На діток чекатиме весела розважальна програма: інтерактивна лекція про морських тварин, святковий концерт, веселі аніматори, феї Winx, цікаві ігри, оригінальні майстер-класи, конкурси, розіграші, призи, багато чудових подарунків та солодощів від головних партнерів свята – кондитерської фабрики «Ярич» і ТМ «Ласунка», ну і звісно від самого дельфінарію. Після такої насиченої програми на цих 400 дітей чекатиме ще й феєричне шоу з чорноморськими дельфінами та морськими котиками, яке вони переглянуть на безкоштовній основі.

Принагідно організатори заходу запрошують усіх бажаючих дорослих та малих приєднатися до благодійного свята і таким чином підтримати потребуючих дітей, розважитися разом із ними, подарувати їм свої посмішки, тепло і любов. Варто зазначити, що розважальна програма для дітей відбуватиметься перед кожною шоу-виставою з дельфінами – о 10.30 та 14.30. Самі шоу з морськими тваринами відбудуться о 12.00 та 16.00.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

Трускавецький вісник

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