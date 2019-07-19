Понад 6,6 млн грн щорічно отримуватимуть місцеві ради Львівщини за результатами земельних торгів

За результатами земельних аукціонів, які були організовані Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, та відбулися цього року, продано право оренди 119 земельних ділянок державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 1 719 га, терміном на 7-10 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.

Розмір річної плати за користування ділянками, визначений за результатами торгів, становить 6,67 млн грн, який орендарі сплачуватимуть щорічно до бюджетів місцевих рад Львівщини (ціна продажу перевищила стартову у 3,8 рази, стартова ціна лотів – 1,71 млн грн).

Найбільше коштів за результатами цьогорічних аукціонів надходитиме щорічно до бюджетів місцевих рад Жидачівського району Львівської області, на території якого продано право оренди 359 га земель сільськогосподарського призначення державної власності за 2,5 млн гривень.

Довідково:

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».

Прес-служба Держгеокадастру

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